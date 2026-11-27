گروه استان‌ها - پویش مردمی «زاگُرسانه» با مشارکت ۴۵۰ نفر از شهروندان و فعالان محیط‌زیست در منطقه سرچنار سقز برگزار شد و طی آن ۳۰۰ اصله نهال و ۷۰۰ بذر بادام با هدف احیای پوشش گیاهی و حفاظت از جنگل‌های زاگرس در خاک کاشته شد.

۴۵۰ شهروند سقزی به یاری زاگرس آمدند؛ کاشت یک‌هزار نهال و بذر بادام در سرچنار

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، پویش مردمی «زاگُرسانه» با حضور ۴۵۰ نفر از اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد و دوستداران طبیعت در منطقه سرچنار شهر سقز برگزار شد؛ پویشی که حاصل آن غرس ۳۰۰ اصله نهال بادام و کاشت ۷۰۰ بذر این درخت در عرصه‌های طبیعی منطقه بود.

«ابراهیم دستگیری» ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سقز، با قدردانی از مشارکت شهروندان و تشکل‌های مردمی اظهار کرد: این برنامه با حضور اعضای انجمن‌های مردم‌نهاد «ژینگه‌پارێزانی ژیانی سه‌وزی سقز» و «یاران زاگرس» و جمعی از طبیعت‌دوستان برگزار شد.

وی افزود: ۳۰۰ اصله نهال بادام مورد نیاز این پویش از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان تأمین شده بود و در کنار آن، ۷۰۰ بذر بادام نیز در منطقه سرچنار کاشته شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سقز با اشاره به نقش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: چنین برنامه‌هایی علاوه بر ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست، می‌تواند به کاهش فرسایش خاک، کنترل خطر وقوع سیلاب، افزایش تنوع زیستی و توسعه فضای سبز کمک کند.

پویش «زاگُرسانه» در راستای حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های زاگرس اجرا می‌شود؛ با این حال، موفقیت چنین اقداماتی تنها به روز کاشت نهال و بذر محدود نمی‌شود و مراقبت، آبیاری و حفاظت مستمر از نهال‌های کاشته‌شده، حلقه ضروری تکمیل این حرکت مردمی است.

حضور ۴۵۰ شهروند در این پویش نشان می‌دهد ظرفیت مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت سقز قابل توجه است؛ ظرفیتی که اگر با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول همراه شود، می‌تواند به نتایج ماندگار در احیای عرصه‌های طبیعی کردستان منجر شود.