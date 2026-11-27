به گزارش تابناک؛ مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره اینکه هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک به‌طور میانگین ۳۵۰ هزار تومان و برنج هندی حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، درباره بلاتکلیفی مطالبات ارزی ۹۶۰ میلیون یورویی واردکنندگان هشدار داد و گفت: تداوم این وضعیت، توان مالی شرکت‌های واردکننده و روند تامین برنج کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت قیمت برنج‌های وارداتی در بازار اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک به‌طور میانگین حدود ۳۵۰ هزار تومان، درجه دو ۲۵۰ هزار تومان و درجه سه ۱۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت هر کیلوگرم برنج هندی نیز برای انواع درجه یک حدود ۳۰۰ هزار تومان و درجه دو حدود ۲۶۰ هزار تومان است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات این محصول تصریح کرد: نرخ ارز مبنای واردات که پیش از حذف ارز ترجیحی در آذرماه سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، در حال حاضر به حدود ۲۰۰ هزار تومان در مرکز مبادله رسیده است. تعرفه‌های مربوط به بیمه و حمل بین‌المللی کالا نیز در شرایط جنگی رشد سرسام‌آوری داشته است. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات از ابتدای سال گذشته از یک به ۱۰ درصد افزایش یافته و حقوق ورودی نیز به ۵ درصد رسیده که آن هم بر مبنای نرخ ارز غیرترجیحی محاسبه می‌شود.

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خاکی تاکید کرد: با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌های واردات، به دلیل کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همچنان رقابت قیمتی در بازار برنج وارداتی وجود دارد. واردکنندگان نیز برای حفظ سهم بازار و تأمین نقدینگی و گردش سرمایه خود، ناچارند در این شرایط کالایشان را با حداقل سود، در نقطه سربه‌سر و حتی در برخی موارد با زیان عرضه کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت واردات برنج در هشت‌ماهه سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تن برنج سفید ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ با این حال، به دلیل افت تقاضا، اثر این کاهش در بازار و روند عرضه و قیمت‌ها مشهود نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه مشکلات مربوط به توقف یا کندی ترخیص کالا با پیگیری‌های مستمر برطرف شده و تسهیلات مربوط نیز تمدید شده است، افزود: در حال حاضر مسئله اصلی، مطالبات ارزی پرداخت‌نشده کالاهای اساسی از جمله برنج است؛ موضوعی که با گذشت بیش از ۲۰ ماه همچنان تعیین تکلیف نشده و در عمل میان دستگاه‌های مختلف پاسکاری می‌شود. در این میان، گاهی با تصمیم‌ها و رفتارهای متناقضی مواجه هستیم که موجب دلسردی فعالان و بازرگانان این حوزه شده است.

خاکی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در تامین برنج کشور اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد واردات برنج در سال جاری توسط بخش خصوصی انجام شده و استمرار جریان تأمین کالا و تداوم آرامش فعلی بازار، مستلزم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مطالبات ارزی واردکنندگان است.

وی با بیان اینکه مطالبات ارزی واردکنندگان برنج به‌تنهایی حدود ۹۶۰ میلیون یورو برآورد می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که حدود ۷۰ هزار تن برنج نیز مستقیماً با قیمت‌های دستوری در اختیار دولت قرار گرفته، طبیعی است که عدم پرداخت مطالبات پس از گذشت چنین مدت طولانی، توان مالی و ظرفیت عملیاتی بخش خصوصی را به‌شدت تضعیف کند. در حال حاضر برخی شرکت‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و برخی دیگر نیز با مشکلات جدی اعتباری و مالی مواجه هستند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان تاکید کرد: نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت همچنان بار اصلی تأمین کالا را بر دوش بکشد، اما مطالبات آن تعیین تکلیف نشود. امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر به این چرخه فرسایشی پایان دهد و با اتخاذ تصمیمی عملی برای پرداخت مطالبات، از تضعیف بیشتر توان واردکنندگان و بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی این وضعیت جلوگیری کند.

منبع: ایسنا



