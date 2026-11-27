خروجی مدل ECMWF از ورود موج بارشی به ارتفاعات شمال‌غرب، غرب، البرز و زاگرس خبر می‌دهد؛ برفی که در برخی نقاط تا ۱۸ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

به گزارش تابناک؛ بر پایه آخرین خروجی مدل پیش‌بینی میان‌مدت اروپایی (ECMWF) ، موج بارشی قابل‌توجهی در راه کشور است؛ موجی که ارتفاعات و مناطق سردسیر شمال و نیمه غربی ایران را تحت تأثیر بارش برف قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد عمق برف در برخی نقاط شمال‌غرب به حدود ۱۸ سانتی‌متر خواهد رسید؛ شرایطی که سازمان هواشناسی نیز درباره پیامدهای آن هشدار داده است.

بنا بر این گزارش؛ تمرکز اصلی بارش‌های برفی این سامانه در ارتفاعات شمال‌غرب، غرب کشور و بخش‌هایی از رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس خواهد بود. نقشه مدل ECMWF نیز از احتمال سفیدپوش شدن این نواحی در روزهای پیش رو حکایت دارد.

کدام مناطق در مسیر بارش برف قرار دارند؟

بر اساس تحلیل خروجی مدل ECMWF ، بیشترین تمرکز بارش برف در مناطق زیر پیش‌بینی شده است:

شمال‌غرب: ارتفاعات و گردنه‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل

نیمه غربی کشور: ارتفاعات استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و لرستان

البرز و زاگرس: بخش‌هایی از ارتفاعات مرکزی و جنوبی این دو رشته‌کوه

نقشه ECMWF چه بازه‌ای را نشان می‌دهد؟

نقشه منتشرشده، خروجی مدل ECMWF از اجرای ساعت ۰۰ گرینویچ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۵ آذر، است و عمق تجمعی برف را بر حسب سانتی‌متر نمایش می‌دهد. زمان اعتبار این نقشه نیز ساعت ۱۲ گرینویچ روز یکشنبه ۱۵ آذر، برابر با ۶ دسامبر، اعلام شده است.

در این نقشه، بیشترین لکه‌های برف روی شمال‌غرب، ارتفاعات غربی، رشته‌کوه زاگرس و دامنه‌های البرز دیده می‌شود. در مقابل، مناطق مرکزی و جنوبی ایران بارش برف قابل‌توجهی نخواهند داشت.

برف ۱۸ سانتی‌متری چه اثری بر جاده‌ها دارد؟

پیش‌بینی می‌شود ضخامت برف در شماری از مناطق شمال‌غرب به حدود ۱۸ سانتی‌متر برسد؛ موضوعی که می‌تواند تردد جاده‌ای را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد. سازمان هواشناسی درباره احتمال اختلال در رفت‌وآمدهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی هشدار داده است.

این شرایط به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. از این رو، مسافرانی که قصد عبور از گردنه‌های شمال‌غرب و غرب کشور را دارند، باید پیش از سفر وضعیت راه‌ها و هشدارهای رسمی را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

پیش‌بینی‌ها ممکن است تغییر کند

پیش‌بینی‌های میان‌مدت با نزدیک شدن به زمان وقوع سامانه بارشی ممکن است تغییر کنند. محل دقیق و شدت بارش‌ها در خروجی‌های بعدی مدل‌ها و اطلاعیه‌های رسمی سازمان هواشناسی مشخص خواهد شد.

منبع: فارس



