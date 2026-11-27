نِیت سیلور (Nate Silver) تحلیگر نظرسنجی‌ها در آمریکا گفت «قطعا» این احتمال وجود دارد که دونالد ترامپ به دنبال واکنش‌های منفی آشکار علیه جمهوری خواهان و دولتش در انتخابات میان دوره ای کنگره، از سمت خود برکنار شود.

به گزارش تابناک؛تارنمای آمریکایی هیل نوشت: در قسمتی از پادکست این تحلیلگر، وی از دو میزبان مشترک دیگر گالن دروک و کلر مالون پرسید پیش بینی‌ها درباره استیضاح دونالد ترامپ و احتمال برکناریش اش پیش از پایان دوره ریاست جمهور اش چیست؟

دووک دیگر تحلیلگر آمریکایی گفت: بازارهای پیش‌بینی احتمال این اتفاق را حدود ۲۵ درصد برآورد می‌کنند؟ من خودم هنوز بررسی نکرده ام.

سیلور بنیان‌گذار پایگاه تحلیل آماری فایوثرِتی‌اِیت، گفت که چنین احتمالی «کاملا منطقی» است.

وی افزود، اگر میزان محبوبیت رئیس جمهور با همین سرعت کاهش یابد، تا پایان سال آینده به حدود ۲۹ درصد خواهد رسید و سنا می‌تواند او را برکنار کند. اگر ترامپ اقداماتی مانند کسب سود از طریق فروش تراشه‌های شرکت انویدیا به چین انجام دهد، قطعاً چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد و حتی باید رخ دهد.

این تحلیگلر به دولت ترامپ در بازگرداندن جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت تراشه‌سازی «انویدیا» به سمتش اشاره داشت.

صبح دوشنبه، هم‌زمان با بسته شدن بازارها، ارزش سهام انویدیا جهش چشمگیری داشت؛ هرچند در ادامه هفته، قیمت سهام دوباره کاهش یافت.

دموکرات‌ها دو بار تلاش کرده اند ترامپ را از مقام خود برکنار کنند، اما شکست خورده اند: یک بار به دلیل این اتهام که او به اوکراین دستور داده بود درباره جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین و خانواده‌اش تحقیق کند، و بار دوم در پی انتخابات سال ۲۰۲۰ و حمله به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱.

به گزارش ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز نوشـت، با جهش بیش از ۳۰ درصدی ارزش سهام «انویدیا» به دلیل بازگشت جنسن هوانگ مدیر اجرایی این شرکت آمریکایی سازنده تراشه‌های پردازشی و هوش مصنوعی، ارزش دارایی‌های دونالد ترامپ تا سقف ۱۵ میلیون دلار رشد کرد.

منبع:برنا