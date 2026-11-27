شبکه المیادین به نقل از یک منبع امنیتی منطقه ای اعلام کرد که حمله پهپادی به کویت مشکوک بوده و هدف از آن، تحریک کشورهای دیگر علیه ایران است.

به گزارش تابناک؛ یک منبع امنیتی منطقه ای در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: حمله پهپادی به کویت شک برانگیز است و این حادثه بخشی از عملیات پرچم دروغین با هدف متهم کردن ایران است.

این منبع امنیتی که شبکه المیادین آن را عالی رتبه توصیف کرده است، افزود: ایران معمولا با شفافیت و وضوح و به طور رسمی عملیات نظامی خود را اعلام می‌کند و مسئولیت را برعهده می‌گیرد. مساله قابل توجه این است که ایران به طور رسمی دست داشتن در عملیات علیه کویت را رد کرد.

وی خاطرنشان کرد: رد کردن عملیات پهپادی در کویت توسط وزارت خارجه و نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد که این یک عملیات برنامه ریزی شده با اهداف خبیثانه است. بررسی ابعاد حادثه کویت نشان می‌دهد که این اقدام احتمالا در راستای اهداف اسرائیل است.

این منبع تاکید کرد: بررسی ابعاد این حادثه همچنین نشان می‌دهد که این اقدام با هدف تحریک کشورهای دیگر برای پیوستن به جنگ علیه ایران انجام شده است. سوال مشروع و منطقی این است که دو شخص ایتالیایی در یک پایگاه نظامی در کشور دور دست چه کاری انجام می‌دادند؟ محافل سیاسی و پیگیر امنیت ملی این سوال را مطرح می‌کنند که دو شهروند ایتالیایی در یک پایگاه نظامی در کویت چکار می‌کردند؟

وی گفت: اهمیت پرسش و ابهام به این است که پایگاه نظامی مذکور در کویت وابسته به یکی از ائتلاف‌ها است. اهمیت پرسش همچنین به این است که پایگاه مذکور در کانون رویارویی میان واشنگتن و تهران قرار دارد.

این منبع امنیتی می‌گوید که اعلان سابق ایتالیا مبنی بر عدم مشارکت در جنگ علیه ایران، ابهامات بیشتری درمورد این عملیا بوجود می‌آورد.

پیش از این سیدعباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: در گفت‌وگوهای تلفنی با همتایان ایتالیایی و کویتی، مراتب تسلیت و همدردی‌خود را به‌دلیل جان‌باختن شهروندان ایتالیایی در کویت ابراز کردم.

عراقچی افزود: این حادثه مشکوک است و به نظر می‌رسد بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی‌شده برای شعله‌ور کردن جنگ باشد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما آمادگی کامل داریم با کویت و ایتالیا برای روشن شدن علت وقوع این حادثه همکاری کنیم.

منبع: ایرنا



