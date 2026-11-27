قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: جمعه ۶ آذر

سکه پارسیان(سوت) قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۲۰۰ ۵۵,۲۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۳۰۰ ۸۱,۱۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۴۰۰ ۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۵۰۰ ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۶۰۰ ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۷۰۰ ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۸۰۰ ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۰/۹۰۰ ۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۰۰۰ ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۱۰۰ ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۲۰۰ ۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۳۰۰ ۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۴۰۰ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

سکه پارسیان ۱/۵۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰