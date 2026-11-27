قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ آذر
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: جمعه ۶ آذر
سکه پارسیان(سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ ۵۵,۲۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ ۸۱,۱۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ ۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ ۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ ۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ ۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
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