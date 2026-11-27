لیونل مسی موافقت خود را برای حضور در دیدار خداحافظی کارلوس توس اعلام کرد و رونالدو نیز ممکن است به او بپیوندد.

به گزارش تابناک؛ کارلوس توس مهاجم سابق تیم ملی آرژانتین که در سال ۲۰۲۲ از فوتبال خداحافظی کرد، قرار است در بازی خداحافظی خود در کنار مسی به میدان برود.

برگزارکنندگان این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کردند لیونل مسی موافقتش را برای حضور در این دیدار اعلام کرده است.

علاوه بر مسی، ستاره هایی چون سرخیو آگوئرو، مارتین پالرمو، جان لوئیجی بوفون، ریو فردیناند و لئاندرو پارادس نیز در این بازی به میدان خواهند رفت.

توس همچنین مشتاق دیدن کریستیانو رونالدو هم تیمی سابقش در منچستریونایتد است و گفته که شخصا تلاش می‌کند او را راضی کند.

اگر توس به خواسته اش برسد، برای نخستین بار در تاریخ ممکن است مسی و رونالدو را در یک تیم ببینیم؛ هرچند حضور مهاجم النصر هنوز تایید نشده است.

منبع: ایسنا



