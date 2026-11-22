زلنسکی با اشاره به شدت حملات موشکی و پهپادی روسیه، بار دیگر خواستار صدور مجوز آمریکا برای ارسال موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت به اوکراین شد.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور اوکراین در پیام امروز خود از کمک موشکی کره شمالی به روسیه گفت و باز هم از غرب کمک خواست.

او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) فیلمی از حمله پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین و حمله موشکی به زاپوروژیا منتشر کرد.

زلنسکی نوشت: «از صبح امروز، عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه دیمر در استان کی‌یف در جریان است. در پی حمله پهپادی روسیه، بخشی از یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه فروریخته است…تاکنون ۹ نفر از محل خارج و آتش‌سوزی نیز مهار شده است. اما متأسفانه ممکن است هنوز افرادی زیر آوار گرفتار باشند؛ در حال حاضر سرنوشت ۱۴ نفر نامعلوم است…همچنین در جریان حمله روسیه با استفاده از بمب‌های هدایت‌شونده به مناطق مسکونی در شهر زاپوریژیا، یک کودک مجروح شده است.»

به روایت او، «در مجموع، طی هفته جاری ۲۰ منطقه در اوکراین هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند. روسیه در این حملات حدود ۲۷۰۰ پهپاد، نزدیک به ۱۴۶۰ بمب و ۱۶۵ موشک از انواع مختلف به کار برده است.»

رئیس‌جمهور اوکراین در پیام خود به سراغ روابط گرم روسیه و کره شمالی رفت و گفت: «بخش قابل‌توجهی از این تسلیحات، موشک‌های بالستیک بودند؛ از جمله موشک‌هایی ساخت کره شمالی که روسیه به‌طور مداوم به پیونگ‌یانگ در نوسازی و افزایش دقت آنها کمک می‌کند.»

زلنسکی خواسته قدیمی خود از آمریکا برای کمک پدافندی به اوکراین را تکرار کرد و از دیگر متحدان غربی خواست به حمایت خود ادامه دهند.

او گفت: «با توجه به این شرایط، درک دلایل تأخیر در تأمین موشک‌های رهگیر ضدبالستیک برای اوکراین بسیار دشوار است. ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم. بسیار مهم است که آمریکا مجوز انتقال موشک‌های سامانه «پاتریوت» را صادر کند؛ موشک‌هایی که شرکای ما پیش‌تر در چارچوب برنامه PURL (فهرست نیازهای اولویت‌دار اوکراین) هزینه آنها را پرداخت کرده‌اند.»

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «تداوم مشارکت در برنامه PURL که منبع اصلی تأمین موشک‌های رهگیر ضدبالستیک برای ماست، اهمیت حیاتی دارد. از همه کسانی که در این زمینه یاری می‌رسانند، سپاسگزارم.»

منبع: ایسنا