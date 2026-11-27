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سوت
خلاصه بازی آلومینیوم 1 - پرسپولیس 1
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تیمهای فوتبال آلومینیوم و پرسپولیس در چارچوب رقابتهای لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتند و در نهایت به تساوی یک بر یک رضایت دادند. خلاصه این بازی را میبینید.
سوت
تیمهای فوتبال آلومینیوم و پرسپولیس در چارچوب رقابتهای لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتند و در نهایت به تساوی یک بر یک رضایت دادند. خلاصه این بازی را میبینید.
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