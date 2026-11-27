به گزارش تابناک؛ در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در اراک میهمان آلومینیوم بود؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم اهمیت زیادی داشت. شاگردان مهدی تارتار در هفته‌های اخیر گرفتار نوسان شده بودند و در پنج مسابقه گذشته، یکی در میان طعم پیروزی و شکست را چشیده بودند. با این حال، خاطره سه پیروزی متوالی مقابل آلومینیوم می‌توانست انگیزه مضاعفی برای سرخ‌پوشان باشد؛ به‌خصوص اینکه آن‌ها پس از برد سه‌گله برابر پیکان، به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی و رسیدن به آرامش پیش از جدال با سپاهان بودند.

در ترکیب پرسپولیس، محمد خدابنده‌لو پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به جمع نفرات اصلی بازگشت، اما علی علیپور به دلیل سرماخوردگی و با اعلام باشگاه از فهرست تیم کنار گذاشته شد.

در سوی مقابل، آلومینیوم اراک با هدایت پیروز قربانی روزهای چندان خوبی را پشت سر نمی‌گذاشت. ایرالکو که در مقطعی از ابتدای فصل روندی شکست‌ناپذیر داشت، در ۹ مسابقه اخیر خود تنها یک بار مقابل مس شهربابک به پیروزی رسیده بود و در پنج بازی گذشته نیز با دو تساوی و دو شکست، از شرایط مطلوبش فاصله گرفته بود. قربانی در آستانه این مسابقه با مصدومیت ساسان جعفری‌کیا مواجه شد و امیرمحمد کریمی را به جای او در ترکیب اصلی قرار داد. علی وطن‌دوست نیز به جای سعید صادقی و امیر نوری به جای رضا جبیره در ترکیب قرار گرفتند.

ترکیب آلومینیوم

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، محمود مطلق‌زاده، سید مهران موسوی، مهدی مهدوی، ساسان جعفری‌کیا، امیرحسین امانی‌پور، علی وطن‌دوست (از دقیقه ۵۶: بهرام گودرزی) و شروین بزرگ (از دقیقه ۵۶: رضا جبیره)

سرمربی: پیروز قربانی

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی‌نژاد، محمد خدابنده‌لو، پویا پورعلی، محمدمهدی محبی، محمد عمری (از دقیقه ۶۹: اوستون اورونوف) ، تیوی بیفوما و پوریا شهرآبادی (از دقیقه ۸۲: ایگور سرگیف)

سرمربی: مهدی تارتار

این مسابقه از ساعت ۱۶: ۱۵ با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه خانگی آلومینیوم آغاز شد. میزبان در دقایق ابتدایی تلاش کرد از امتیاز میزبانی استفاده کند و به موقعیت‌هایی هم رسید، اما اولین فرصت جدی بازی در دقیقه ۱۴ شکل گرفت. اشتباه پویا پورعلی باعث شد امانی‌پور توپ را در مقابل خط دفاعی پرسپولیس به دست بیاورد و با حرکتی سریع، جعفری‌کیا را صاحب توپ کند. با این حال، ضربه این بازیکن راهی به دروازه پیدا نکرد و پیام نیازمند با واکنشی مناسب آن را مهار کرد.

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در دقیقه ۲۱، این بار نوبت پرسپولیس بود که با یک همکاری تماشایی خطرساز شود. محمد عمری و مجید عیدی با حرکتی هماهنگ خط دفاع آلومینیوم را دور زدند و عمری در آستانه ورود به محوطه جریمه قرار گرفت، اما علی وطن‌دوست تعادل او را برهم زد. بازیکنان پرسپولیس اعتقاد به اعلام پنالتی داشتند و وحید کاظمی نیز برای بررسی صحنه نزدیک به ۵ دقیقه بازی را متوقف کرد. با این حال، بازبینی صحنه نشان داد برخورد بیرون از محوطه جریمه اتفاق افتاده و خبری از پنالتی نیست.

پرسپولیس در ادامه همچنان از سمت راست زمین به دنبال ایجاد موقعیت بود. در دقیقه ۴۰، بار دیگر همکاری عمری و عیدی خط دفاع آلومینیوم را به دردسر انداخت. عمری با چرخشی مناسب، حضور عیدی را تشخیص داد و توپ را در اختیار او گذاشت، اما ضربه عیدی با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم، پرسپولیس نمایش بهتری داشت و توانست برتری خود را در جریان بازی به گل تبدیل کند. در دقیقه ۵۸، ارسال کرنر تیوی بیفوما با پرواز بلند محمدمهدی زارع همراه شد و مدافع سرخ‌پوشان بالاتر از مدافعان آلومینیوم توپ را با ضربه سر به تور دروازه رساند. به این ترتیب، پرسپولیس با یک گل از میزبان پیش افتاد و زارع نیز نخستین گل خود در لیگ برتر با پیراهن این تیم را جشن گرفت.

اما شادی مدافع گلزن پرسپولیس چندان دوام نداشت. تنها دقایقی بعد، امیرمحمد کریمی از سمت چپ اقدام به ارسال توپ کرد و در شرایطی که زارع بدنش را مقابل توپ قرار داده بود، توپ به دست او برخورد کرد. وحید کاظمی که به صحنه نزدیک بود، خطای هند را تشخیص داد و برای بازبینی صحنه به کنار زمین رفت. پس از بررسی تصاویر و تأیید کوپال ناظمی از اتاق VAR ، داور نقطه پنالتی را نشان داد تا آلومینیوم فرصت بازگشت به مسابقه را پیدا کند.

در دقیقه ۷۰، مهران موسوی پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای خلاف جهت حرکت پیام نیازمند، گل تساوی آلومینیوم را به ثمر رساند. به این ترتیب، زارع که دقایقی قبل با گلزنی پرسپولیس را پیش انداخته بود، با خطای هند خود زمینه بازگشت میزبان به مسابقه را فراهم کرد.

پرسپولیس در دقایق پایانی برای زدن گل دوم پیش کشیده بود اما تلاش سرخپوشان حاصلی نداشت. در دقیقه ۸۹، شوت سنگین مهدی محبی از پشت محوطه جریمه به شکلی خطرناک به بیرون رفت. لحظاتی بعد هم ایگور سرگیف در داخل محوطه جریمه توپ را گرفت و پس از یک چرخش شوت خود را زد که خلیفه شوت او را گرفت!

این نتیجه تا پایان پابرجا بود و در نهایت دو تیم به تساوی ۱-۱ رضایت دادند. پرسپولیس باز هم نتوانست به دومین برد متوالی خود برسد تا در آستانه دیدار هفته آینده با سپاهان شرایط بحرانی تارتار ادامه داشته باشد. پرسپولیس فعلا با ۲۷ امتیاز در رده دوم ایستاده و سپاهان با یک بازی کمتر با ۲۷ امتیاز صدرنشین است. دیدار این دو تیم قرار است ۱۳ آذر ماه به میزبانی پرسپولیس برگزار شود و باید دید تارتار از این نبرد چطور گذر می‌‎کند. همچنین آلومینیوم ششمین تساوی خانگی را تجربه کرد و با ۱۹ امتیاز به رده ششم صعود کرد. ایرالکو برای هفته پانزدهم در خانه پذیرای پیکان خواهد بود.

منبع: فوتبال ۳۶۰



