به دنبال وقوع قتل مرد جوانی در شرق تهران، یک سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ ساعت ۴ بامداد امروز جمعه ششم آذرماه، وقوع یک درگیری مرگبار در یکی از کافه‌های میدان پروین در محله تهرانپارس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.

به‌دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و با جسد مرد جوانی مواجه شدند که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد درگیری داخل کافه رخ داده و عامل جنایت پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده است.

تحقیقات ابتدایی کارآگاهان از شاهدان حادثه حاکی از آن بود که مقتول و متهم هرکدام به گروه‌های جداگانه‌ای تعلق داشتند و از اهالی یک محله بودند. این دو نفر از مدتی قبل با یکدیگر اختلاف داشتند و حتی در گذشته نیز چندین مرتبه مشاجره و درگیری میان آنها رخ داده بود.

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بررسی‌ها نشان می‌داد شب حادثه، مقتول و متهم به‌صورت اتفاقی در کافه‌ای واقع در میدان پروین با یکدیگر روبه‌رو شدند که این ملاقات به درگیری خونین انجامید. در جریان این نزاع، متهم با وارد کردن ضربه مرگبار چاقو، مرد جوان را به قتل رساند و بلافاصله از محل گریخت.

با وجود اختلافات قبلی میان این دو نفر شدت جراحات وارده به بدن مقتول حتمال وجود انگیزه‌های دیگری را نیز در این جنایت مطرح کرده است؛ موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.

پس از پایان تحقیقات میدانی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ابتدا هویت عامل جنایت را شناسایی و سپس برای دستگیری او اقدام کنند.

جسد مقتول برای انجام معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا



