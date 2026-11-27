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رهگیری پهپاد متخاصم در زاهدان
زاهدان- روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان از رهگیری یک فروند پهپاد متخاصم در منطقه سرجنگل شهرستان زاهدان و فرود سالم آن خبر داد.
به گزارش تابناک؛ به نقل از روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان، یک فروند پهپاد متخاصم دشمن در منطقه سرجنگل شهرستان زاهدان رهگیری شد.
بر اساس این گزارش، این پهپاد با اقدام متخصصان و نیروهای مربوطه، سالم به زمین نشانده شد.
روابط عمومی پلیس استان اعلام کرد اخبار تکمیلی درباره این موضوع متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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