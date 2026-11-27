زاهدان- روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان از رهگیری یک فروند پهپاد متخاصم در منطقه سرجنگل شهرستان زاهدان و فرود سالم آن خبر داد.

به گزارش تابناک؛ به نقل از روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان، یک فروند پهپاد متخاصم دشمن در منطقه سرجنگل شهرستان زاهدان رهگیری شد.

بر اساس این گزارش، این پهپاد با اقدام متخصصان و نیروهای مربوطه، سالم به زمین نشانده شد.

روابط عمومی پلیس استان اعلام کرد اخبار تکمیلی درباره این موضوع متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

انهدام یک فروند پهپاد MQ ۹ ارتش تروریستی آمریکا



