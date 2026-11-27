سه نماینده ایران در مرحله نهایی رقابت‌های پاراتکواندو گرندپری با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان دادند.

یه گزارش تابناک، این رقابت‌ها امروز جمعه ششم آذرماه با حضور ۸۰ پاراتکواندوکار از ۲۶ کشور به میزبانی قزاقستان در شهر آستانه برگزار شد. تیم ایران در این مسابقات سه نماینده داشت. امیر محمد حقیقت شناس که هفته گذشته مدال طلای قهرمانی جهان را کسب کرده بود، ، موفق به کسب یک مدال طلای. دیکر شد. مریم عبدالله پور و زهرا رحیمی هم به ترتیب صاحب نشان نقره و برنز شدند.

حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم در مرحله یک چهارم «علیکلوف» از ازبکستان را در دو راند متوالی شکست داد و در مرحله نیمه نهایی هم با برتری مقابل «دلفینو» از برزیل با نتیجه مشابه به فینال صعود کرد.

این پاراتکواندوکار شایسته کشورمان که در بازیهای پارآسیایی ناگویا هم صاحب نشان طلا شده بود، در مبارزه نهایی مقابل «گارسیا لوپز» از مکزیک با نتایج ۶ بر ۲ و و ۱۸ بر ۵ به برتری دست یافت و به نشان طلا دست پیدا کردظ.

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در وزن ۵۷- کیلوگرم مریم عبدالله پور همانند دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهان «فرناندز کاردوسو» از برزیل را طی دو راند شکست داد و در ادامه برابر «لی یوجی» از چین ۲ بر یک صاحب برتری و راهی مبارزه نهایی شد. عبدالله پور که هفته گذشته طلای قهرمانی جهان را کسب کرده بود، به دلیل آسیب دیدگی روی ضربه خطای حریف چینی از ادامه مسابقات بازماند و به مدال نقره بسنده کرد.

زهرا رحیمی دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا «غمزه اوزکان» از ترکیه را طی دو راند از پیش رو برداشت در مرحله نیمه نهایی دو بر صفر به «ماچادو» از برزیل باخت. وی در دیدار رده بندی برابر «لی یوجی» از چین رفت.

مرحله نهایی رقابت‌های تکواندو گرندپری فردا شنبه در اوزان ۶۸ و ۸۰- کیلوگرم مردان، ۴۹-، ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان آغاز می‌شود که مهدی حاج موسایی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، ناهید کیانی و حنا زرین کمر به دیدار حریفان خود می‌روند.

منبع: مهر



