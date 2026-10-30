حسن یزدانی برنده برنز جهان شد

به گزارش تابناک، حسن یزدانی در دیدار رده‌بندی وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، مقابل احمد تاج‌الدین‌اف، کشتی‌گیر روسی‌الاصل تیم بحرین و دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک، به میدان رفت و با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید تا مدال برنز جهان را از آن خود کند.



یزدانی که پیش از این ۱۰ مدال جهان و المپیک در کارنامه داشت، با کسب این مدال به شمار نشان‌های خود در رقابت‌های بزرگ جهانی و المپیکی به عدد ۱۱ رسید.

مسیر پر فراز و نشیب یزدانی تا مدال برنز جهان

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مرحله مقدماتی که روز پنجشنبه برگزار شد، ابتدا مقابل کیم از کره جنوبی به پیروزی رسید؛ اما در دومین مبارزه خود برابر آرش یوشیدا از ژاپن با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و به گروه بازنده‌ها رفت.



یزدانی در ادامه با نمایشی قاطع مقابل ویکی از هند به میدان رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید تا جواز حضور در دیدار رده‌بندی را به دست آورد. او در این مسابقه نیز با پیروزی ۵ بر صفر برابر تاج‌الدین‌اف، رقابت‌های جهانی را با مدال برنز به پایان رساند.