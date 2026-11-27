رسانه‌های فلسطینی روز جمعه گزارش دادند که «عز الحیه» ، پسر خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، از حمله هوایی رژیم صهیونیستی که سحرگاه امروز یک آپارتمان مسکونی در محله «الرمال» در غرب شهر غزه را هدف قرار داد، جان سالم به در برده است.

به گزارش تابناک؛ یکی از رهبران حماس از ناکام ماندن طرح رژیم صهیونیستی برای ترور فرزند رئیس جنبش حماس در غزه خبر داد و گفت: این اقدام مصداق تروریسم است.

بنا بر این گزارش؛ «باسم نعیم» ، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از شکست تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور اخرین پسر خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خبر داد.

وی با اشاره به ناکام اشغالگران برای ترور آخرین فرزند خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش و هدف قرار دادن خانواده او و خانواده عزام الحیه فرزند شهیدش در بامداد امروز در شهر غزه آن را مصداق تروریسم سازمان یافته رژیم صهیونیستی دانست.

بیشتر بخوانید

او افزود: ‏تروریسم دولتی همچنان ادامه دارد؛ تا زمانی که این رژیم یاغی و سرکش از مجازات فرار کند، امنیت و ثبات برقرار نخواهد شد. مردم ما تا به آزادی، بازگشت، استقلال و نابودی پروژه صهیونیستی نائل نشوند، تسلیم نخواهند شد.

رسانه‌های فلسطینی روز جمعه گزارش دادند که «عز الحیه» ، پسر خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، از حمله هوایی رژیم صهیونیستی که سحرگاه امروز یک آپارتمان مسکونی در محله «الرمال» در غرب شهر غزه را هدف قرار داد، جان سالم به در برده است.

این منابع افزودند که حمله هوایی پسر الحیه را در داخل آپارتمان هدف قرار داد و چندین عضو خانواده او، از جمله همسرش که جراحاتش خطرناک توصیف شده است، دچار جراحات مختلفی شدند.

طبق گزارش رسانه‌ها، «عز الحیه» آخرین پسر خلیل الحیه است، پس از آنکه برادرانش در حملات قبلی رژیم صهیونیستی شهید شدند.

عزام الحیه، پسر دیگر رئیس دفتر سیاسی حماس، ماه مه گذشته بر اثر جراحات وارده در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه به شهادت رسید و چهارمین پسر الحیه شد که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

رژیم صهیونیستی پیش از این در سپتامبر ۲۰۲۵ رهبران حماس را در دوحه، پایتخت قطر، هدف حمله قرار داده بود که منجر به شهادت پنج عضو این جنبش، از جمله همام الحیه، پسر خلیل الحیه، شد، در حالی که چندین رهبر ارشد دیگر جان سالم به در بردند.

منبع: ایرنا



