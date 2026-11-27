هکرها به یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های پردازش ابری ارتش آمریکا و سامانه اصلی رایانش ابری نیروی هوایی این کشور، نفوذ کردند.

به گزارش تابناک؛ سه منبع آگاه از موضوع به رویترز گفتند هکرها به سامانه رایانش ابری «کلاد وان» نیروی هوایی آمریکا نفوذ کرده‌اند؛ رخدادی که ممکن است بخش گسترده‌ای از داده‌های حساس عملیاتی، اطلاعات مربوط به کارکنان و داده‌های لجستیکی این نیرو را در معرض خطر قرار دهد.

دو منبع گفتند این نفوذ حدود یک ماه پیش، هنگام انجام عملیات ارتقای سامانه شناسایی شد و کشف آن به اختلال در بخش‌های مختلف این زیرساخت انجامید. رویترز نتوانسته است هویت هکرها، ابعاد کامل نفوذ یا سرقت احتمالی داده‌ها را مشخص کند.

نیروی هوایی آمریکا در پاسخ به پرسش‌های رویترز اعلام کرد: «ما درباره وضعیت امنیتی، آسیب‌پذیری‌ها یا شرایط عملیاتی شبکه‌ها و سامانه‌های مشخص اظهارنظر نمی‌کنیم. با این حال، به‌طور مستمر اقدامات احتیاطی لازم را برای حفاظت از اطلاعات، سامانه‌ها و توانمندی‌های عملیاتی وزارت نیروی هوایی انجام می‌دهیم.»

زیرساختی برای مدیریت سامانه‌های نظامی

پروژه کلاد وان در سال ۲۰۱۷ آغاز شد تا به‌عنوان زیرساختی یکپارچه، نیازهای فناوری اطلاعات نیروی هوایی آمریکا را تأمین کند. این سامانه منابع چهار شرکت بزرگ فناوری، یعنی مایکروسافت، آمازون، اوراکل و آلفابت (شرکت مادر گوگل) را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و میزبان ده‌ها برنامه کاربردی است؛ از جمله سامانه‌هایی برای مدیریت اطلاعات و حقوق کارکنان، امور لجستیکی و نگهداری تجهیزات.

دو نمونه از سامانه‌های مهمی که از این زیرساخت استفاده می‌کنند، عبارت‌اند از:

سامانه فرماندهی و کنترل مبتنی بر ابر: این سامانه داده‌های رادارهای پدافند هوایی و دیگر منابع اطلاعاتی را از سراسر آمریکای شمالی گردآوری و یکپارچه می‌کند.

سامانه یکپارچه مهمات رزمی صحنه عملیات: این سامانه وضعیت بمب‌ها و موشک‌ها را در بیش از ۲۰۰ مرکز نیروی هوایی آمریکا در سراسر جهان ردیابی می‌کند.

به گفته دو منبع آگاه، کلاد وان یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های رایانش ابری در ارتش آمریکاست. یکی از این منابع درباره اهمیت نفوذ به این سامانه گفت: «وقوع چنین نفوذی مسئله‌ای بسیار جدی است.»

یکی از منابع افزود که برای ارزیابی خسارات احتمالی، فرماندهی سایبری آمریکا، نیروی تخصصی ارتش این کشور در حوزه عملیات سایبری، نیز وارد تحقیقات شده است. این فرماندهی به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.

شرکت «اس‌ای‌آی‌سی» تا سال ۲۰۲۵ پیمانکار اصلی پروژه کلاد وان بود و پس از آن شرکت «لایدوس» این مسئولیت را بر عهده گرفت. اس‌ای‌آی‌سی به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد و لایدوس نیز پرسش‌ها را به نیروی هوایی ارجاع داد.

اختلال در به‌روزرسانی سامانه‌ها

کشف نفوذ سایبری به مجموعه‌ای از اختلال‌ها در کلاد وان منجر شده است. دو منبع آگاه و یک منبع دیگر گفتند انتقال برنامه‌های پشتیبانی و اداری ارتش به این زیرساخت، که از اولویت‌های دیرینه ارتش آمریکا بوده، متوقف شده است.

همچنین به‌روزرسانی برنامه‌هایی که پیش‌تر روی کلاد وان اجرا می‌شدند، مسدود شده است. در نتیجه، کارکنان نیروی هوایی آمریکا امکان اعمال اصلاحات نرم‌افزاری را از دست داده‌اند؛ آن هم در شرایطی که صنعت فناوری به‌تازگی با موج جدیدی از آسیب‌پذیری‌های جدی نرم‌افزاری روبه‌رو شده است.

پنجمین منبع آگاه نیز به رویترز گفت دسترسی مدیریتی برخی کاربران لغو شده است. هر پنج منبع به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کردند.

یکی از منابع گفت مهاجمان سایبری با سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری توانسته‌اند به بخش موسوم به «صفحه کنترل» سامانه دسترسی پیدا کنند. این بخش را می‌توان به یک کنترل از راه دور فراگیر تشبیه کرد؛ زیرا دسترسی به آن، در تئوری، می‌تواند امکان بررسی وضعیت عملیاتی هواپیماهای نظامی یا جابه‌جایی قطعات یدکی را برای مهاجمان فراهم کند.

با این حال، مشخص نیست هکرها در این مورد واقعاً از چنین امکانی استفاده کرده‌اند یا نه. رویترز نیز نتوانسته است آسیب‌پذیری مشخصی را که مهاجمان از آن بهره برده‌اند، شناسایی کند.

موج تازه حملات سایبری به نهادهای آمریکا

افشای نفوذ به کلاد وان در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره حملات سایبری با بهره‌گیری از هوش مصنوعی افزایش یافته است. این تهدید برای شبکه‌های مبتنی بر رایانش ابری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند در مدت کوتاهی نقاط ضعف را در سطوح گسترده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال شناسایی کنند.

دولت آمریکا پیش‌تر نیز با پیامدهای دست‌کم شش رخداد سایبری دیگر که اخیراً افشا شده‌اند، روبه‌رو بوده است. این رخدادها شامل دو مورد نفوذ به سامانه‌های اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) ، یک حمله پیشین به داده‌های پنتاگون، افشای اخیر اطلاعات کارکنان وزارت امنیت داخلی، نفوذ به سامانه‌های دست‌کم دو نهاد اطلاعاتی آمریکا و حمله سایبری به وزارت خزانه‌داری این کشور بوده است.

این مجموعه رخدادها در حالی گزارش می‌شود که نفوذ به کلاد وان، یکی از زیرساخت‌های مهم فناوری اطلاعات نیروی هوایی آمریکا، می‌تواند پیامدهایی فراتر از اختلال در خدمات اداری داشته باشد و سامانه‌های مرتبط با عملیات نظامی، پشتیبانی و مدیریت تجهیزات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: تسنیم



