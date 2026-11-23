عربستان سعودی که سال‌ها به تسلیحات آمریکایی متکی بوده، در پی تشدید حملات ارتش یمن و کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر خود، به کره جنوبی، اوکراین و دیگر شرکای خود روی آورده است.

به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی طی دهه‌ها یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات جهان بوده و میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات نظامی پیشرفته کرده است. این خریدها بیش از یک‌دهم کل صادرات تسلیحاتی آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد.

با این حال، عربستان در مواجهه با تهدید مداوم حملات موشکی و پهپادی و در شرایطی که ذخایر موشک‌های رهگیر این کشور در دورهای قبلی درگیری کاهش یافته، اکنون به دنبال تأمین تسلیحات از خارج از آمریکاست.

طبق گزارش لس‌آنجلس‌تایمز، عربستان در تلاش برای یافتن جایگزین‌هایی برای سامانه‌های آمریکایی، به سراغ بازیگران نوظهور بازار تسلیحات رفته و در عین حال، تولید موشک‌های رهگیر در داخل کشور را نیز دنبال می‌کند.

حتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و شروع جنگ منطقه‌ای، عربستان یک قرارداد ۳.۲ میلیارد دلاری برای سامانه دفاع موشکی با کره جنوبی امضا کرده بود. این قرارداد که مکمل زرادخانه این کشور بود، عمدتاً متشکل از موشک‌های پاتریوت PAC-۳ و سامانه «تاد» ساخت آمریکا محسوب می‌شود.

طبق گزارش این روزنامه آمریکایی، پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران و ازسرگیری درگیری‌ها با ارتش یمن، عربستان توافق دفاعی با اوکراین برای خرید پهپادهای ارزان‌قیمت مقابله با پهپادها امضا کرد. ریاض همچنین برای تقویت شبکه دفاعی خود از کمک یونان، پاکستان، ترکیه، انگلیس و مصر بهره گرفته است.

در داخل عربستان نیز شرکت‌های نوپای صنایع دفاعی به دنبال استفاده از فرصت‌های جدید هستند.

معادله پرهزینه موشک در برابر پهپاد

لس‌آنجلس‌تایمز نوشته مسئله اصلی عربستان، معادله دشوار اقتصادی دفاع موشکی است؛ معادله‌ای که با وسعت زیاد این کشور و مشکلات زنجیره تأمین جهانی که مدت‌هاست تحت فشار قرار دارد، پیچیده‌تر شده است.

به گفته مقام‌های مطلع، ایران طی ۹ ماه جنگ، بیش از ۷ هزار پهپاد و موشک به سمت پایگاه‌های آمریکا درکشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده و بر اساس تحلیل «مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی«موسوم به IISS ، تنها در دو ماه نخست جنگ، بیش از هزار فروند از این تسلیحات عربستان را هدف قرار دادند.

در دفاع از اهداف پرسرعت، رویه معمول رهگیری بر اساس دکترین «شلیک، شلیک، بررسی» است؛ به این معنا که برای هر هدف ورودی، دو موشک رهگیر شلیک می‌شود. این روش به معنای مصرف موشک‌های رهگیر با سرعتی دو برابر تعداد حملات است.

با این حال، وضعیت به سادگی نسبت دو به یک نیست زیرا دفاع هوایی عربستان چندلایه است. این کشور دست‌کم ۶ آتشبار تاد، هر کدام مجهز به ۶ پرتابگر دارد که برای رهگیری تهدیدات در ارتفاع بالا و فاصله دور به کار گرفته می‌شوند. ۱۰۸ پرتابگر پاتریوت، به همراه موشک‌های قدیمی‌تر هاوک و دیگر سامانه‌ها، اهداف را در ارتفاع و فاصله پایین‌تر رهگیری می‌کنند. جنگنده‌ها نیز مأمور مقابله با پهپادهای کندتر هستند.

موشک‌های پدافندیِ رو به اتمام

ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان محرمانه است اما تحلیلگران تخمین می‌زنند این کشور تا ماه ژوئیه، زمانی که آتش‌بس طولانی‌مدت با یمن فروپاشید، ۸۶ درصد از ذخایر موشک‌های رهگیر خود را مصرف کرده بود.

از آن زمان، عربستان با حملات روزانه ارتش یمن مواجه شده که برخی از آن‌ها خسارات سنگینی به بار آورده‌اند. ماه گذشته، یک موشک کروز انصارالله به فرودگاه بین‌المللی ریاض اصابت کرد که ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه را برای ماه‌ها، به جز تعداد محدودی از پروازها، مختل کرد. این اتفاق باعث شد عربستان شمار زیادی از رویدادهای بین‌المللی را لغو یا به تعویق بیندازد.

حملات دیگری نیز زیرساخت‌های نفتی را هدف قرار داده‌اند، از جمله خط لوله حیاتی شرق ـ غرب که عربستان برای انتقال صادرات انرژی از خلیج فارس به دریای سرخ به آن متکی است.

ارتش یمن همچنین اهدافی را در ریاض را هدف قرار داده است. در هشتم نوامبر، یک موشک به ساختمان مرکزی شرکت نفت دولتی عربستان آسیب زد و روز پنجشنبه نیز این گروه حمله دیگری به ساختمان مرکزی صندوق ثروت ملی عربستان انجام داد.

هزینه بالا و سرعت کم

با این حال سفارش ۹ میلیارد دلاری خرید ۷۳۰ موشک PAC-۳ که در ماه ژانویه به تأیید کنگره آمریکا رسید، باید نیازهای ریاض را پوشش دهد.

موشک‌های پاتریوت و تاد علاوه بر اینکه از پرتقاضاترین موشک‌های رهگیر جهان هستند، بسیار گران‌قیمت‌هستند و تولید آن‌ها نیز زمان زیادی می‌برد.

شرکت لاکهید مارتین برای تولید یک موشک رهگیر PAC-۳ به ۲۴ تا ۳۰ ماه زمان نیاز دارد و ظرفیت تولید سالانه آن اندکی بیش از ۶۰۰ فروند است.

لاکهید مارتین اعلام کرده اوایل امسال قراردادی ۵۸ میلیارد دلاری با عربستان دریافت کرده که بر اساس آن، ظرفیت تولید PAC-۳ تا پایان سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲ هزار فروند، یعنی سه برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت. قرارداد دیگری به ارزش ۳۵ میلیارد دلار نیز افزایش چهاربرابری ظرفیت تولید موشک‌های تاد را تا نزدیک به ۴۰۰ فروند در سال در نظر گرفته است.

با این حال، دستیابی به این ظرفیت زمان‌بر خواهد بود و همان‌طور که لاکهید مارتین در اطلاعیه خود هشدار داده، «نتایج واقعی ممکن است به‌طور قابل‌توجهی با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد».

حتی اگر این شرکت به ظرفیت تولید اعلام‌شده دست یابد، مشخص نیست سفارش عربستان با چه سرعتی تحویل داده خواهد شد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ۱۹ کشور از سامانه پاتریوت استفاده می‌کنند و بسیاری از آن‌ها به دلیل جنگ اوکراین خود با کمبود موشک رهگیر مواجه‌اند. ارتش آمریکا نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ سفارش نزدیک به ۲ هزار موشک پاتریوت ثبت کرده بود.

کارشناسان می‌گویند عربستان، صرف‌نظر از زمان تحویل سفارش‌ها، همچنان در موقعیتی نامطلوب از نظر هزینه و جایگزینی ذخایر قرار دارد زیرا یک موشک PAC-۳ به ارزش ۴ میلیون دلار یا یک موشک تاد به ارزش ۱۲ میلیون دلار برای نابودی پهپاد یا موشک بالستیکی با قیمت چند ۱۰ هزار دلار استفاده می‌شود؛ تسلیحاتی که به‌رغم موشک‌های رهگیر بسیار سریع‌تر تولید می‌شوند.

جغرافیا، چالش بزرگ عربستان

طبق گزارش لس‌آنجلس‌تایمز، وسعت جغرافیایی عربستان، چالش دیگری است.

«ساشا بروکمن» تحلیلگر دفاعی و نظامی مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، می‌گوید عربستان بیش از حد گسترده است تا بتواند از تمام مناطق آن به‌طور هم‌زمان دفاع کند. همچنین امکان پوشش راداری در همه نقاط وجود ندارد و نیروها ناچارند جابه‌جا شوند.

او می‌گوید ارتش یمن به دلیل نزدیکی جغرافیایی به عربستان، از این مزیت برخوردار است که شکاف‌های پوشش راداری را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کند.

بروکمن افزود: «تسلیحات حوثی‌ها آن‌قدر برد دارند که مجبور نیستند مستقیم به سمت هدف پرواز کنند بلکه می‌توانند از مسیرهایی عبور کنند که می‌دانند حسگری در آنجا وجود ندارد. آن‌ها در این بازی مهارت دارند.»

عربستان در حال حاضر، رهگیرهایی مانند P۱-Sun ساخت شرکت اوکراینی «اسکای‌فال» را آزمایش کرده است. به ادعای «تاکتیکال ریپورت» ، مؤسسه اطلاعاتی و تحلیلی فعال در حوزه غرب آسیا، آزمایش این سامانه‌ها موفق بوده و ارتش عربستان قصد دارد از آن‌ها در مرحله نهایی مسیر پرتابه استفاده کند. با این حال، این سامانه‌ها هنوز باید به‌طور رسمی وارد خدمت شوند.

در همین حال، ریاض در حال گردآوری حمایت متحدان خود است. فرانسه و انگلیس هر دو جنگنده‌هایی را برای گشت‌های دفاعی به عربستان اعزام کرده‌اند. پاکستان و ترکیه که اخیراً به همراه عربستان ائتلاف نظامی موسوم به «پیمان مکه» را تشکیل داده‌اند نیز نیرو و تیم‌های دفاع هوایی به این کشور فرستاده‌اند.

یونان از سال ۲۰۲۱ یک آتشبار پاتریوت در شهر ساحلی ینبع مستقر کرده است. ماه گذشته نیز پارلمان مصر با اعزام نیرو به عربستان در چارچوب مأموریت دفاعی موافقت کرد.

تقلای عربستان برای تولید پهپاد

با این حال، هدف بلندمدت عربستان بر توافق‌های تولید مشترک و انتقال فناوری متمرکز است.

برای نمونه، شرکت SR۲ Defense Systems و Vector در حال ساخت کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض هستند تا پهپاد «اسکای‌وَسپ» را تولید کنند.

«لوسین زیگلر» بنیان‌گذار SR۲، می‌گوید هدف این شرکت پیشگام بودن در استفاده از فناوری‌های دفاعی جدید نیست، بلکه انتقال سامانه‌های آزمایش‌شده به عربستان و تولید آن‌ها با استانداردهای بالاست.

تقلای عربستان برای مقابله با پهپادها و موشک‌های یمن درحالی است که این تسلیحات همچنان در حال ضربه‌زدن به این کشور هستند و به اهداف مدنظر خود اصابت می‌کنند.

منبع: فارس



