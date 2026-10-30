زمان بازی پرسپولیس و نساجی مازندران

به گزارش تابناک، سرخ‌پوشان پایتخت که پس از شکست مقابل فولاد به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند، باید در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر برابر نساجی قرار بگیرند؛ تیمی که در هفته‌های اخیر روند نسبتاً خوبی داشته و امیدوار است از امتیاز میزبانی برای متوقف کردن پرسپولیس استفاده کند.

زمان دیدار پرسپولیس مقابل نساجی مازندران

دیدار نساجی مازندران و پرسپولیس روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر برگزار می‌شود. این مسابقه ابتدا قرار بود روز جمعه برگزار شود، اما سازمان لیگ با تغییر برنامه، زمان آن را به روز شنبه موکول کرد.

پرسپولیس در این مسابقه میهمان نساجی است و باید در حضور هواداران پرشور تیم مازندرانی برای کسب سه امتیاز تلاش کند. با توجه به شرایط جدول و حساسیت امتیازات هفته یازدهم، نتیجه این مسابقه می‌تواند در ادامه رقابت تیم‌ها برای قرار گرفتن در جمع مدعیان تأثیرگذار باشد.

غایبان پرسپولیس مقابل نساجی؛ چهار بازیکن در فهرست مصدومان

پرسپولیس در آستانه دیدار با نساجی مازندران با مشکلاتی در زمینه مصدومیت بازیکنان روبه‌رو است. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، سرخ‌پوشان برای این مسابقه چهار بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.

محمدحسین کنعانی‌زادگان، مارکو باکیچ، محمد عمری و محمد خدابنده‌لو نفراتی هستند که نامشان در فهرست مصدومان پرسپولیس قرار گرفته است.

کنعانی‌زادگان به دلیل مصدومیت زانو و پارگی مینیسک تا پایان نیم‌فصل قادر به همراهی سرخ‌پوشان نخواهد بود. محمد خدابنده‌لو نیز پس از مصدومیت در دیدار مقابل فولاد، مسابقه با نساجی را از دست داده است. باکیچ هم به دلیل آسیب‌دیدگی نمی‌تواند در این مسابقه به میدان برود.

غیبت این بازیکنان به‌خصوص در خط دفاع و میانه میدان می‌تواند دست کادر فنی پرسپولیس را برای انتخاب ترکیب اصلی محدود کند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل نساجی مازندران

مصدومیت چند بازیکن پرسپولیس باعث شده انتخاب ترکیب اصلی این تیم برای دیدار با نساجی اهمیت بیشتری پیدا کند. سرخ‌پوشان برای جبران شکست هفته گذشته و حفظ موقعیت خود در جدول، به دنبال استفاده از بهترین نفرات آماده هستند.

با توجه به غیبت بازیکنان مصدوم، تغییراتی در ساختار دفاعی و خط میانی پرسپولیس دور از انتظار نیست. پیام نیازمند می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی حضور در دروازه باشد و در خط حمله نیز علی علیپور از گزینه‌های مهم کادر فنی محسوب می‌شود.

البته ترکیب رسمی دو تیم هنوز اعلام نشده و فهرست نهایی بازیکنان پس از اعلام رسمی کادر فنی مشخص خواهد شد.