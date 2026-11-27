به گزارش تابناک؛ با توجه به گزارش علوم پزشکی و مدیریت آموزش و پرورش سیرجان و به منظور پیشگیری از انتشار بیماری‌های تنفسی فصلی، تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روزشنبه هفتم آذر به‌صورت مجازی و از طریق سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: خانواده‌ها ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، بر سلامت و مراقبت از فرزندان خود نظارت مستمر داشته باشند تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد فروکش کردن موج بیماری‌های فصلی باشیم.

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منبع: ایمنا



