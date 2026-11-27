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مدارس این شهر فردا غیرحضوری شد
تمامی مدارس شهرستان سیرجان در کلیه مقاطع تحصیلی روز شنبه، هفتم آذرماه، بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش تابناک؛ با توجه به گزارش علوم پزشکی و مدیریت آموزش و پرورش سیرجان و به منظور پیشگیری از انتشار بیماریهای تنفسی فصلی، تمامی فعالیتهای آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روزشنبه هفتم آذر بهصورت مجازی و از طریق سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: خانوادهها ضمن رعایت دقیق دستورالعملها و توصیههای بهداشتی، بر سلامت و مراقبت از فرزندان خود نظارت مستمر داشته باشند تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، در کوتاهترین زمان ممکن، شاهد فروکش کردن موج بیماریهای فصلی باشیم.
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منبع: ایمنا
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