حمله پهپادی اخیر به کویت بیش از هرچیزی به عملیات پرچم دروغین شباهت دارد که با هدف متهم‌سازی ایران انجام شده است.

به گزارش تابناک؛ در حالی که ایران هرگونه عملیاتی را علیه زیرساخت‌های حیاتی کویت قویا تکذیب کرده، وزارت خارجه کویت از احضار سفیر ایران خبر داد.

به گفته منابع مختلف، حمله پهپادی اخیر به کویت بیش از هرچیزی به عملیات پرچم دروغین شباهت دارد که با هدف متهم‌سازی ایران انجام شده است.

ایران بارها تأکید کرده است که تنها مراکز و دارایی‌های ارتش آمریکا را در کشورهای میزبان هدف قرار می‌دهد.

منبع: فارس



