واکنش سفارت ایران در کویت درباره اتهام زنی علیه تبعه ایرانی

به گزارش تابناک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت روز چهارشنبه ۶ آبان در بیانیه‌ای با ابراز تاسف عمیق از تداوم رویکردهای منفی در قبال ایران، که از جمله به شکل سناریوسازی‌های تکراری و نخ‌نما مبنی بر مداخله ایران در امور کویت متبلور می‌شود، تاکید کرد که چنین اتهام‌زنی‌های بی‌اساسی علیه اتباع ایرانی خلاف اصل حسن همجواری و مغایر با قوانین بین‌المللی است.

در بیانیه این سفارتخانه آمده است: در شرایطی که منطقه ما درگیر پیامدهای خطرناک ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مواجه است، انتظار می‌رود کشورهای منطقه با اتخاذ سیاست‌های مسئولانه و مدبرانه مانع از تشدید فتنه‌های تحمیلی بر کل منطقه شوند.

گفتنی است، دادگاه امنیت دولتی و جرایم تروریستی کویت، سه متهم را با ادعای جاسوسی برای حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور شخصیت‌ها و مقام‌های ارشد این کشور به اعدام محکوم و هشت متهم دیگر را به پنج سال حبس محکوم کرد.

منبع: وزارت امور خارجه