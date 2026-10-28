واکنش سفارت ایران در کویت درباره اتهام زنی علیه تبعه ایرانی

سفارت ایران در کویت، ادعای دولت این کشور درباره نقش داشتن یک تبعه ایرانی در طرح ترور شخصیت‌ها یا هرگونه اقدام علیه امنیت ملی کویت را قاطعانه رد و اعلام کرد فرد مورد اشاره طی ۱۰ سال گذشته اساساً در کویت حضور نداشته است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۷۴
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واکنش سفارت ایران در کویت درباره اتهام زنی علیه تبعه ایرانی

به گزارش تابناک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت روز چهارشنبه ۶ آبان در بیانیه‌ای با ابراز تاسف عمیق از تداوم رویکردهای منفی در قبال ایران، که از جمله به شکل سناریوسازی‌های تکراری و نخ‌نما مبنی بر مداخله ایران در امور کویت متبلور می‌شود، تاکید کرد که چنین اتهام‌زنی‌های بی‌اساسی علیه اتباع ایرانی خلاف اصل حسن همجواری و مغایر با قوانین بین‌المللی است.

در بیانیه این سفارتخانه آمده است: در شرایطی که منطقه ما درگیر پیامدهای خطرناک ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مواجه است، انتظار می‌رود کشورهای منطقه با اتخاذ سیاست‌های مسئولانه و مدبرانه مانع از تشدید فتنه‌های تحمیلی بر کل منطقه شوند.

گفتنی است، دادگاه امنیت دولتی و جرایم تروریستی کویت، سه متهم را با ادعای جاسوسی برای حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور شخصیت‌ها و مقام‌های ارشد این کشور به اعدام محکوم و هشت متهم دیگر را به پنج سال حبس محکوم کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

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سفارت ایرانکویتاتهام زنیتبعه ایرانی
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