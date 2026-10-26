واکنش نماینده روسیه به نشست چهارجانبه در تهران

به گزارش تابناک، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خبر فوری! به نظر می‌رسد کشورهای منطقه تصمیم گرفته‌اند مسئله امنیت منطقه‌ای را خودشان به دست بگیرند.

این نماینده روسی در ادامه تاکید کرد: اهمیت این تحول را نمی‌توان نادیده گرفت.

در پایان این نشست چهارجانبه و یک روزه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان در تهران، با محوریت امنیت و ثبات منطقه‌ای، شرکت‌کنندگان توافق کردند که گفت‌وگوها به‌منظور تقویت همکاری فی مابین چهار کشور منطقه‌ای از جمله در زمینه صلح و امنیت در منطقه را ادامه دهند.