به گزارش تابناک؛ دکتر «احمد مهدوی» شامگاه امروز جمعه گفت: این حادثه دقایقی پیش در محدوده شهرستان نظرآباد به سمت قزوین رخ داد و نیروهای امدادی برای بررسی وضعیت مصدومان در محل حاضر شده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش اولیه، ۱۴ نفر مصدوم شده‌اند و انتقال آنان به کرج و بیمارستانهای استان قزوین در حال انجام است؛ بررسی اولیه نشان می‌دهد این خودرو حامل ورزشکاران شهرستان مراغه استان آذربایجان غربی بوده اند.

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مهدوی افزود: جزئیات حادثه و شمار نهایی مصدومان پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

طبق گزارش اورژانس البرز بامداد امروز نیز تصادف یک دستگاه اتوبوس مربوط به شهر مرند در آزاد راه کرج - قزوین سبب مرگ یک نفر و مصدومیت ۱۹ نفر شامل ۱۱ زن و هشت مرد شد.

منبع: ایرنا



