احتمالا شما هم این روزها با این وضعیت کلافه شده‌اید، هنوز چشم باز نکرده‌اید که گوشی‌تان با صدای نوتیفیکیشن می‌لرزد. پیامک اول با لحنی صمیمی می‌گوید: «حواست هست امروز بلک‌فرایدی ماست؟» پیامک دوم با نام کوچک شما را صدا می‌زند و پیامک سوم با ادعای تخفیف‌های فضایی، رشته افکارتان را پاره می‌کند. این حجم از پیامک‌های تبلیغاتی که تقریبا هر چند دقیقه یک‌بار برایتان ارسال می‌شود، نه تنها آرامش ذهنی را مختل کرده، بلکه گاهی باعث می‌شوند پیام‌های مهم کاری یا بانکی را در میان انبوهی از تبلیغات «جمعه سیاه» گم کنید.

مراقب باشید شماره‌تان را به کجا می‌سپارید!

اما واقعیت این است که وقتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا سایت‌های اینترنتی خرید می‌کنید و برای دریافت کد تخفیف یا عضویت در باشگاه مشتریان، شماره تلفن خود را می‌دهید، در واقع «مجوز ارسال پیامک» را با دست خودتان امضا کرده‌اید. برندها در روزهایی مثل بلک‌فرایدی، از همین لیست‌های دیتابیسی که شما داوطلبانه پر کرده‌اید، استفاده می‌کنند و برایتان پیامک می‌فرستند. پس از امروز، پیش از دادن شماره موبایلتان به هر فروشگاهی، کمی فکر کنید که آیا ارزشش را دارد یا خیر.

به هر حال اگر سیم‌کارت شما همراه اول است، نیازی به حرص خوردن نیست. راه‌های ساده‌ای وجود دارد که می‌توانید این «مهمانان ناخوانده» را برای همیشه بیرون کنید.

روش‌های مستقیم: دست به کد شوید

همراه اول برای خلاص شدن از این پیامک‌ها، مسیرهای مشخصی پیش بینی کرده است:

۱. کد دستوری *۸۹۹۹#: ساده‌ترین راه، شماره‌گیری این کد است. اگر عدد «یک» را به ۸۹۹۹ پیامک کنید، تمامی پیامک‌های تبلیغاتی غیرفعال می‌شوند. اگر روزی هم نظرتان عوض شد، با ارسال عدد «دو» می‌توانید دوباره آن‌ها را فعال کنید.

۲. کد جامع ۸۰۰#: این کد حکم «آچار فرانسه» را دارد. با شماره‌گیری آن، گزینه‌هایی پیش روی شماست که نه‌تنها پیامک‌های تبلیغاتی سرشماره‌های انبوه را قطع می‌کند، بلکه به شما اجازه می‌دهد «خدمات محتوایی» که ممکن است باعث کسر شارژ از قبض یا اعتبار سیم‌کارتتان شود را مدیریت و غیرفعال کنید.

مدیریت از طریق «همراه من»

اگر ترجیح می‌دهید به جای کدهای دستوری با رابط کاربری گرافیکی کار کنید، نرم‌افزار یا نسخه وب «همراه من» بهترین گزینه است. پس از ورود، به بخش «خدمات» و سپس «خدمات پیامک» بروید. در قسمت «پیامک انبوه» می‌توانید با یک کلیک، وضعیت دریافت این پیامک‌ها را مدیریت کنید. خیالتان راحت باشد؛ غیرفعال‌سازی تبلیغات به معنای قطع پیامک‌های بانکی و کدهای تایید هویت نیست.