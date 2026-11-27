گروه استان‌ها - امام جمعه اسلامشهر، با تأکید بر هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره خطر کاهش جمعیت، جوانی جمعیت را ضرورتی برای آینده خانواده و کشور دانست و گفت: گرانی‌ها واقعیتی انکارناپذیر است، اما نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به فرزندآوری و آینده نسل‌های بعدی شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدباقر برقراری» امام جمعه شهرستان اسلامشهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت رویداد جوانی جمعیت، اظهار کرد: تأکیدهای مکرر ایشان درباره مسئله جمعیت، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این موضوع و ضرورت توجه جدی مردم و مسئولان به آن است.

وی با اشاره به دشواری‌های نگهداری از والدین سالمند در خانواده‌های تک‌فرزند افزود: وقتی خانواده تنها یک فرزند داشته باشد، مسئولیت مراقبت از والدین در دوران سالمندی بر دوش همان یک نفر قرار می‌گیرد؛ در حالی که تعدد فرزندان می‌تواند این مسئولیت را میان اعضای خانواده تقسیم کند.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر با بیان اینکه فرزندآوری به استحکام بنیان خانواده کمک می‌کند، خواستار بازنگری خانواده‌ها در نگاه خود به مسئله جمعیت شد و تأکید کرد: تحقق جوانی جمعیت نیازمند همکاری مردم و مسئولان و ارائه راهکارهای عملی است.

حجت‌الاسلام برقراری در ادامه با اشاره به محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت، از جمله درک جایگاه راهبردی جمعیت، پذیرش کاستی‌های گذشته، شناخت اهمیت خانواده، ارائه راهکارهای عملی و توجه به افق تمدنی، تصریح کرد: عبور از بحران جمعیت نیازمند عزم مشترک خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول است.

اقتدار نیروهای مسلح، پاسخ ایران به تهدیدهای دشمن است

وی با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اقتدار نیروی دریایی ارتش و سپاه را نشانه توانمندی دفاعی کشور دانست و با اشاره به تهدیدهای زمینی دشمن گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس و در مواجهه با تهدیدهای مختلف، توانمندی خود را به اثبات رسانده است و هرگونه تعرض به خاک ایران با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای، شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری، آنان را از سرمایه‌های علمی کشور دانست و بر ضرورت پاسداشت راه و اندیشه دانشمندان شهید تأکید کرد.

مدرس؛ الگوی نماینده قانون‌مدار و مدافع محرومان

حجت‌الاسلام برقراری با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، وی را الگویی برجسته برای نمایندگان مجلس دانست و گفت: مدرس شخصیتی دیندار، قانون‌مدار و مدافع محرومان بود که در برابر استبداد ایستادگی کرد.

وی با یادآوری جمله معروف «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست»، بر ضرورت حضور نمایندگانی متعهد به قانون و حقوق مردم در مجلس تأکید کرد.

قانون اساسی، پشتوانه حقوق ملت و نظام جمهوری اسلامی است

امام جمعه اسلامشهر همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی، این سند را از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی دانست و با یادآوری دو مرحله همه‌پرسی قانون اساسی در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، بر ضرورت پایبندی همه دستگاه‌ها به اصول و مفاد آن تأکید کرد.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بخشی از تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدهاست

حجت‌الاسلام برقراری در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر آمادگی دفاعی کشور و ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن تأکید کرد و صرفه‌جویی و قناعت، به‌ویژه در مصرف انرژی را از عوامل تقویت تاب‌آوری کشور دانست.

وی همچنین از مسئولان خواست با حمایت از مردم، زمینه عبور از شرایط دشوار اقتصادی را فراهم کنند و ابراز امیدواری کرد کشور با حفظ وحدت، امنیت و اقتدار از شرایط پیش‌رو عبور کند.