گروه استان‌ها دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس در بازدید از هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال، با نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده دیدار و بر رفع مشکلات تولیدکنندگان از جمله اینترنت پرسرعت و اشتغال آینده آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «عنایت‌الله علیپور» دادستان شهرستان پردیس، در جریان بازدید از هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال این شهرستان، همراه با سردار «قربان‌محمد ولی‌زاده» فرمانده سپاه استان تهران، سرهنگ «احمدبوربور» فرمانده سپاه شهرستان پردیس، شهردار بومهن و معاون فضای مجازی سپاه شهرستان، از نزدیک در جریان روند برگزاری این رویداد و توانمندی‌های نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده قرار گرفت.

در این بازدید، دادستان پردیس با نوجوانان و جوانان حاضر در رویداد دیدار و به منظور تشویق و ترغیب آنان، از تولیدات و محصولات ارائه‌شده به دقت بازدید کرد و در جریان جزئیات آثار تولیدی آنان قرار گرفت.

علیپور در این دیدار همچنین از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان محتوای دیجیتال، از جمله برقراری اینترنت پرسرعت و فراهم‌سازی بازار کار برای آینده آنان، جویای رفع موانع شد و بر حمایت از فعالان این عرصه تأکید کرد.

گفتنی است؛ هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال پردیس با استقبال ۲۱۵ نفره و ثبت‌نام ۹۸ تیم برگزار شد که پس از ارزیابی اولیه، ۵۱ تیم و ۱۲۴ شرکت‌کننده به مرحله رقابت راه یافتند و در بخش‌های هوش مصنوعی، انیمیشن‌سازی، اپلیکیشن‌سازی و بازی‌سازی، خوشنویسی، طراحی پوستر و میکرو رسانه با یکدیگر رقابت می‌کنند.