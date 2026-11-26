به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سردار «قربان‌محمد ولی‌زاده» فرمانده سپاه استان تهران در حاشیه هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته بسیج امسال با برنامه‌های متنوعی همراه بود؛ از جمله آغاز برنامه‌های هفته بسیج در سپاه حضرت سیدالشهدا از حرم مطهر امام راحل(ره) با حضور فرمانده کل سپاه، و اجرای طرح نهال‌کاری نهال امید به نام شهدا در تمامی شهرستان‌ها.

وی افزود: در هفته بسیج ۱۱۰ هزار نهال به نام شهدا کاشته شد و قرار است یک میلیون نهال نیز تا انتهای روز درختکاری در استان تهران، از جمله کمربند سبز بزرگراه خلیج فارس، غرس شود.

فرمانده سپاه استان تهران با اشاره به طرح محله‌محوری گفت: با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بسیج، طرح محله‌محوری آغاز شده و در شهرستان‌های استان تهران شورای هماهنگی، پشتیبانی و راهبردی تشکیل شده است. در مرحله اول، حوزه‌های مقاومت برادران در محله‌ها آغاز به کار خواهند کرد؛ محله‌هایی که هم مردمی، هم دولتی و هم حاکمیتی هستند و نقش محوری مسجد و امام جماعت در آنها تعریف شده است.

سردار ولی‌زاده در ادامه به رویداد تولید محتوای دیجیتال اشاره کرد و گفت: اتفاق عجیبی در این رویداد در حال وقوع است؛ نسلی که قرار بود آمریکایی‌ها در طول سالیان سال از طریق جنگ شناختی با هویت‌های ملی ما بیگانه کنند، امروز مشاهده می‌کنیم که با برنامه‌های دشمن بیگانه است و هویت و اقتدار ملی خود را در قالب این رویداد به نمایش می‌گذارد.

وی همچنین از رزمایش اقتدار با حضور برادران و خواهران بسیجی خبر داد و افزود: امسال هفته بسیج یک مزیت نسبت به سال‌های گذشته داشت و آن تجمعات مردمی بود. همچنین در بحث کمک‌های مؤمنانه، در استان ۱۱۰ هزار بسته معیشتی، ۱۱۰ جهیزیه و آزادسازی ۱۱۰ زندانی پیش‌بینی شده که شهرستان پردیس از جمله شهرستان‌های پیشقدم در این زمینه بوده است.

فرمانده سپاه استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: رویداد تولید محتوای دیجیتال در سطح کشور و در ۱۸ ناحیه استان تهران برگزار شد و نخبگان زیادی در این عرصه شناسایی شدند. ان‌شاءالله در رویداد کشوری نیز بتوانند مقام خوبی کسب کنند.

رقابت ۵۱ تیم و ۱۲۴ شرکت‌کننده در هفت بخش تخصصی

در ادامه «داوود عباسی» معاون فضای مجازی سپاه شهرستان پردیس، به خبرنگاران گفت: هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال امسال با استقبال خوبی در سطح شهرستان پردیس مواجه شد؛ از مجموع ثبت‌نام‌شدگان، قریب به ۹۸ تیم و ۲۱۵ نفر شرکت کردند که پس از ارزیابی اولیه، ۵۱ تیم و ۱۲۴ شرکت‌کننده به مرحله رقابت راه یافتند.

وی با تشریح بخش‌های رویداد افزود: تیم‌های حاضر در رقابت‌ها شامل بخش‌های انیمیشن‌سازی (موشن و دو بعدی)، طراحی بازی‌های موبایل، برنامه‌سازی موبایل، خوشنویسی تخصصی، هوش مصنوعی (AI)، طراحی پوستر و میکرو رسانه (شامل روایت‌سازی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی) هستند. ۲۹ تیم در بخش هوش مصنوعی، ۱۲ تیم در بخش اپلیکیشن‌سازی و بازی‌سازی، ۱۲ تیم در بخش انیمیشن‌سازی و ۵ تیم در بخش میکرو رسانه به صورت غیرحضوری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

عباسی با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان گفت: بیشتر شرکت‌کنندگان با همکاری اداره آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های آزاد و عموم مردم در این رویداد حضور داشتند. تیم‌های خانوادگی، دانش‌آموزان مدارس مختلف و افراد با شرایط جسمی خاص نیز در رقابت‌ها حضور داشتند که نشان می‌دهد هیچ محدودیتی برای شرکت در رویداد وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برترین‌های رویداد پس از ۷۲ ساعت و اتمام داوری آثار معرفی می‌شوند و سورس آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. هفته آینده نیز با حضور مسئولان شهری در یک برنامه عمومی از تیم‌های اول تا سوم هر بخش تقدیر خواهد شد.