گروه استان‌ها - در پی شناسایی تخلف عرضه خارج از شبکه آرد، یک واحد نانوایی در فیروزکوه با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و به دستور مراجع ذی‌صلاح تا اطلاع ثانوی پلمب شد و در جریان این بررسی، ۱۱ کارت بانکی متعلق به اشخاص حقیقی نیز ضبط شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات مرتبط با توزیع آرد و عرضه نان، یک واحد نانوایی به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. این اقدام با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی، نمایندگان فرمانداری، پلیس امنیت و جهاد کشاورزی انجام شد.

در جریان این بررسی، علاوه بر پلمب واحد صنفی تا اطلاع ثانوی، ۱۱ کارت بانکی متعلق به اشخاص حقیقی نیز ضبط شد.

بر اساس این گزارش، صیانت از سهمیه آرد و جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع، با هدف تأمین نان مورد نیاز مردم، از اولویت‌های نظارتی شهرستان فیروزکوه اعلام شده و بازرسی از نانوایی‌ها و سایر واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

همچنین از شهروندان خواسته شده است از قرار دادن کارت بانکی خود در اختیار افراد دیگر خودداری کنند و نسبت به پیامدهای احتمالی این اقدام هوشیار باشند؛ چراکه کارت‌های بانکی اشخاص حقیقی در صورت استفاده در تخلفات مرتبط، ممکن است در روند رسیدگی مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرند.