گروه استان‌ها - معاون پشتیبانی و پیشگیری مرکز مدیریت بحران استانداری تهران با تأکید بر ضرورت حضور فعال تمامی دستگاه‌های مرتبط، خواستار مشارکت کامل مجموعه‌های مسئول در مانور تمام‌عیار استان تهران شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، جلسه هماهنگی و ارزیابی مانور تمام‌عیار استان تهران با حضور معاون پشتیبانی و پیشگیری مرکز مدیریت بحران استانداری تهران،معاون آمادگی و پاسخ این مرکز و سایر مسئولان ذی‌ربط در ساختمان مرکزی مدیریت بحران برگزار شد.

«احمد مختاری» معاون پشتیبانی و پیشگیری مرکز مدیریت بحران استانداری تهران در این جلسه با اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری دستگاه‌ها اظهار کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های مرتبط باید حضوری فعال و تمام‌عیار در مانور داشته باشند و ظرفیت‌های خود را برای اجرای هرچه بهتر این برنامه به کار گیرند.

وی بر لزوم همکاری مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها در اجرای این مانور شد.

معاون پشتیبانی و پیشگیری مرکز مدیریت بحران استانداری تهران همچنین مانور تمام‌عیار را فرصتی برای تمرین همکاری دستگاه‌ها در شرایط شبیه‌سازی‌شده و سنجش آمادگی آن‌ها در مواجهه با حوادث دانست و عنوان کرد: چنین تمرینی می‌تواند نقاط قوت و کاستی‌های هماهنگی عملیاتی را آشکار کند و زمینه اصلاح فرایندها را پیش از وقوع بحران فراهم سازد.

بر اساس این گزارش، این جلسه با هدف تقویت هماهنگی بین‌بخشی، ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌ها و بررسی تمهیدات اجرای مانور تمام‌عیار استان تهران برگزار شد.