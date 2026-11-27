گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان دماوند خواستار برخورد سریع و قاطع قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی شد و گفت: در زمانی که مردم گرفتار گرانی هستند، اختلاس و سوءاستفاده از بیت‌المال از سوی برخی داروصفتان به هیچ وجه قابل گذشت نیست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام «کاظم فتاح دماوندی» امام جمعه شهرستان دماوند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان دماوند، ضمن سفارش به تقوا و با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره پرهیزگاری، گفت: تقوا یعنی اطاعت از خداوند بدون نافرمانی، یاد او بدون فراموشی و شکرگزاری بدون ناسپاسی.

وی با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از دلاورمردان این نیرو قدردانی کرد و یاد دانشمندان هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری را گرامی داشت. امام جمعه شهرستان دماوند همچنین به سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، آغاز عملیات بزرگ القدس و آزارسازی بستان و سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس و روز مجلس اشاره کرد و به ارواح این شهیدان درود فرستاد.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی در ادامه با تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از وظایف اصلی نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت و مبارزه همه‌جانبه با فسادهای مالی است. مردم از مجلس و دستگاه قضایی می‌خواهند با سرعت، دقت و قاطعیت مفسدان اقتصادی را شناسایی، محاکمه و مجازات کنند.

وی با اشاره به تورم و گرانی افزود: بخشی از تورم کنونی به محاصره ظالمانه آمریکا مربوط است، اما بخش دیگری از آن به ترک فعل برخی مسئولان بازمی‌گردد. مردم از مسئولان نظارتی و قضایی می‌خواهند این ترک فعل‌ها را در زمینه گرانی سرسام‌آور جدی پیگیری کنند. لازم است مجلس نیز مردم را از تلاش‌های خود برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی اقشار متوسط و ضعیف آگاه کند.

امام جمعه شهرستان دماوند با تبریک روز مجلس، از زحمات نمایندگان در شرایط جنگی فعلی قدردانی کرد و سپس به موضوع جمعیت پرداخت و گفت: پیام رهبر انقلاب به رویداد ملی جوانی جمعیت باید مورد توجه همه قرار گیرد. از نظر رهبر معظم انقلاب، افزایش جمعیت با رعایت جهات کمی و کیفی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران است.

وی با اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری از حدود ۶.۵ به حدود ۱.۴ و کاهش ازدواج‌های ثبت‌شده از ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ هشدار داد که ادامه این روند، جمعیت ایران را در ۷۵ سال آینده به ۳۱ میلیون نفر کاهش می‌دهد و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و هزینه‌های درمان را افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی تاکید کرد: اگر جمعیت ایران کاهش یابد، دشمنان فشار خود را برای تجزیه و بلعیدن این کشور اسلامی بیشتر می‌کنند. باید تسهیل ازدواج جوانان، ایجاد شغل‌های متنوع با درآمد کافی و تامین مسکن زوج‌های جوان در دستور کار دولت و مجلس باشد و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری با کمک‌های مالی همراه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج و یاد امام خمینی (ره) ، بسیجیان را هسته سخت و نفوذناپذیر انقلاب اسلامی خواند و گفت: بسیجیان از نوجوان تا کهنسال، دغدغه خدمت بی‌منت به مردم را دارند و در عرصه‌های نظامی، سازندگی و محرومیت‌زدایی پیش‌قدم هستند. تواضع، ایثار، دوری از تجملات و حسن خلق، بسیجیان را در نظر ملت ایران محبوب کرده است.

امام جمعه شهرستان دماوند با اشاره به شرایط جنگی و تقابل با آمریکا و اسرائیل گفت: نقشه آمریکا برای ایران شامل ضربه نظامی، تضعیف جبهه مقاومت و ایجاد آشوب در داخل است، اما پاسخ ایران به هر حمله چند برابر خواهد بود و نیروهای مسلح با فرمان فرمانده معظم کل قوا چنان درسی به دشمن خواهند داد که در تاریخ بنویسند. وی افزود: ملت ایران به احدی اجازه آشوبگری و فتنه‌انگیزی نخواهد داد و برای شکستن محاصره دریایی، اقدامات مؤثری از جمله افزایش هزینه محاصره، پاسخ به زیرساخت‌های محاصره و اجرای سناریوی محاصره در برابر محاصره را در دستور کار دارد.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی در پایان با تاکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده اما تا دستیابی به اهداف خود مقاومت می‌کند، گفت: آنچه ما را به پیروزی نهایی می‌رساند، اتحاد و یکدلی مردم، حمایت از مسئولان دلسوز و پشتیبانی از نیروهای مسلح است. ملت بزرگ ایران دو ابرقدرت اتمی یعنی آمریکا و اسرائیل را به چالش کشیده و ناکام کرده‌اند و خدای متعال به خاطر حضور مردم در خیابان‌ها و یاری نظام اسلامی، عزت و سعادت دنیا و آخرت را نصیب آنان خواهد کرد.