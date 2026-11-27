به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام «سیدحسین حسینی» امام جمعه شهرستان پردیس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان پردیس، ضمن تشکر از امام جماعت، نمازگزاران و اهالی مسجد جامع اهل‌بیت (ع) بومهن، از خدمات ۲۴ ساعته و فعالیت‌های حمایتی بیش از ۶ میلیارد تومانی این مسجد شامل بسته‌های معیشتی، ۵۰ سری جهیزیه و خرید یک باب منزل برای خانواده پنج فرزندی قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به آغاز هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز و برپایی نمایشگاه نسل قرآنی در مصلای جمعه، گفت: تماشای چهره‌های پرشور دانش‌آموزانی که کلام وحی را زمزمه می‌کنند، خستگی را از جان شهر می‌برد. در روزگاری که شیاطین می‌خواهند دل‌های جوان را بربایند، این نوجوانان می‌گویند ما آینده را با نور قرآن می‌سازیم. باید با احیای نهضت «هر مسجد، یک پایگاه قرآنی»، خانه‌های خدا را به کانون جوشش این نسل نورانی تبدیل کنیم.

امام جمعه شهرستان پردیس با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گفت: در فرهنگ غرب‌زده و سرمایه‌داری، ارزش زن به ظاهر جسمانی و جلب توجه دیگران تقلیل یافته است، اما مکتب فاطمی این نگاه ابزاری را باطل اعلام می‌کند. حضرت زهرا (س) در اوج شرافت آموخت که زن مسلمان با حفظ حریم عفاف، عزیزترین و تأثیرگذارترین فرد در جامعه است.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: حجاب فاطمی هرگز به معنای گوشه‌نشینی نیست؛ حضور فاطمه (س) در دفاع از حریم ولایت و میدان‌های خطیر اجتماعی گواهی روشن بر این حقیقت است که زن می‌تواند در اوج عفاف، در مرکز میدان مقاومت و سیاست حضور داشته باشد. هجمه به حجاب و ترویج برهنگی، تیغ دشمن برای بریدن ریشه‌های معنوی و مقاومت اسلامی است و بانوی ایرانی با تأسی به سیره فاطمی، استکبار را در شکستن اراده این ملت ناکام می‌گذارد.

وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بسیج گفت: بسیج شناسنامه ندارد، کارنامه دارد. در منطق این پیام، کارت عضویت، دغدغه‌مندی است و هر ایرانی که دلش برای سربلندی این خاک می‌تپد و پای خدمت به مردم ایستاده، قلباً یک بسیجی است. سلاح اصلی بسیج، اخلاق و تواضع است و آنچه تفکر بسیجی را در دل جامعه تکثیر می‌کند، حسن خلق، مهربانی با مردم و فداکاری بی‌صداست.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در موضوع جوانی جمعیت، آن را فرمان آماده‌باش برای نجات آینده ایران خواند و گفت: کشوری که طراوت جوانی را از دست بدهد، پیشرفت و امنیتش را هم از دست خواهد داد. حل این بحران همت دو بال کشور را می‌خواهد؛ از یک سو مسئولان که باید با تسهیل ازدواج، تأمین مسکن، ارتقای سلامت و حمایت واقعی از معیشت راه را باز کنند و از سوی دیگر مردم و جوانان که با غیرت دینی و ملی، ترس از فقر را بشکنند. امروز فرزندآوری، امتداد سنگر جهاد و دفاع از هویت این سرزمین است.

امام جمعه شهرستان پردیس با گرامیداشت مناسبت‌های هفته از جمله شهادت دانشمندان هسته‌ای دکتر محسن فخری‌زاده و دکتر مجید شهریاری، آغاز عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان، تولد حضرت امام خمینی (ره)، روز بزرگداشت شیخ مفید و شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی گفت: پیام مشترک این مناسبت‌ها روشن است؛ عزت ملت‌ها با تکیه بر ایمان، دانش، وحدت و ایستادگی به دست می‌آید. دشمن می‌خواهد چراغ علم را خاموش کند و اراده ملت را بشکند، اما خون شهیدان به ما می‌آموزد که راه پیشرفت و مقاومت با ترور و تهدید بسته نمی‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یاد شهدای ناوشکن دنا، گفت: امروز فرزندان این ملت با ناوشکن تمام‌ایرانی دنا اقیانوس‌ها را درنوردیدند و دور کره زمین را طی کردند. در کنار این قدرت آفندی، توان پدافندی این نیرو نیز چشمگیر است و سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، آسمان و آب‌های پیرامونی کشور را در امنیت کامل نگه داشته است. آمریکا و استکبار بدانند اراده پولادین فرزندان این آب‌وخاک هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی با اشاره به روز مجلس و سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس، گفت: مدرس یک الگوی کامل برای نمایندگی است؛ نماینده‌ای که از تهدید و تبعید نهراسید و منافع ملت را بر هر مصلحت شخصی و جناحی ترجیح داد. مجلس شورای اسلامی باید دژ پولادین قانون‌گذاری، حامی محرومان و صدای رسای ملت باشد و نمایندگان با ساده‌زیستی، بصیرت و خدمت بی‌منت در برابر فشار دشمن بایستند.

امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به کنفرانس سران متفقین در تهران در آذر ۱۳۲۲ گفت: آن روز ایران نماد تلخ ضعف، وابستگی و اشغال بود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و مدیریت حکیمانه امامین انقلاب، ایران قدرتی اثرگذار و تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و محاصره دشمن گفت: محاصره اقتصادی هرچند هزینه‌بر است، اما به معنای بن‌بست نیست. راهبرد ایران بر افزایش هزینه‌های محاصره برای طرف مقابل استوار است و تلفیق هوشمندانه ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد دشمن بدون پرداخت هزینه، فشار یک‌جانبه اعمال کند. تنگه هرمز نقطه ثقل توازن انرژی جهان است و ایران با این اهرم قدرتمند نشان داده که توان اثرگذاری بر شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی را دارد.

وی افزود: نظم تک‌قطبی در حال فروپاشی است و درس بزرگ تحولات منطقه این است که پیروزی میدانی بدون سازوکار سیاسی پایدار شکننده است. ایران و جبهه مقاومت برای تبدیل دستاوردهای میدانی به وزن راهبردی پایدار، نیازمند دیپلماسی فعال منطقه‌ای هستند. آمریکا در حالی به دنبال هزینه‌های نجومی نظامی است که از کسری بودجه سنگین، تورم ساختاری و شکاف‌های سیاسی رنج می‌برد و ابتکار عمل به سود جبهه مقاومت متمایل شده است.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان با اشاره به جنگ روانی دشمن و روایت «گام معلق» گفت: جریان‌های رسانه‌ای وابسته تلاش می‌کنند با بزرگ‌نمایی مشکلات القا کنند که توافق با غرب تنها راه نجات است، اما پاسخ به این جنگ روانی، اعتراف واقع‌بینانه به مشکلات همراه با عزم راسخ برای تقویت تولید داخلی، حفظ انسجام ملی و پیگیری مسیر مقاومت مستقل است. حضور آرام، هوشیار و استوار مردم در صحنه، بزرگ‌ترین شکست برای اتاق‌های جنگ روانی دشمن است و این ملت عاشورایی تا پای جان پای استقلال و عزت خود ایستاده است.