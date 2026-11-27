گروه استان‌ها - امام جمعه موقت شهرری، با تأکید بر نقش‌آفرینی بانوان در میدان گفت: حضور شبانه و مستمر زنان ایران در صحنه، دشمنان را مأیوس کرده و پیام ایستادگی ملت ایران را به جهان رسانده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،«حجت‌الاسلام محمدابراهیم» امام جمعه موقت شهرری در نماز جمعه این هفته، حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی و خیابانی را شایسته قدردانی دانست و اظهار کرد: بانوان ایران اسلامی با حضور و مجاهدت خود، پیام ایستادگی و پایداری را به دشمنان منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به سالروز ولادت امام خمینی(ره) افزود: ملت ایران با پیروی از رهبر معظم انقلاب، بر پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب و حفظ نظام اسلامی پایبند است و صحنه را ترک نخواهد کرد.

امام جمعه موقت شهرری همچنین با گرامیداشت یاد شهدای هسته‌ای و شهدای دفاع مقدس، برای آنان علو درجات مسئلت کرد و هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت. او در این بخش از سخنانش، از نیروهای دریایی ارتش و سپاه قدردانی کرد و درباره نقش نیروهای مسلح در تنگه هرمز سخن گفت.

الگوگیری از شجاعت و استقلال رأی شهید مدرس

وی در ادامه، دهم آذر، سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس را یادآور شد و نمایندگان را به الگوگیری از شجاعت و استقلال رأی شهید مدرس فراخواند.

حجت‌الاسلام ابراهیم، با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور، بر ضرورت انجام وظایف نظارتی مجلس، پرسش از مسئولان و کمک به دولت در اجرای تصمیم‌های درست تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره جوانی جمعیت، این موضوع را از عوامل مهم پیشرفت کشور دانست و یادآور شد: جبران سیاست‌های نادرست گذشته در حوزه جمعیت، به توجه جدی مسئولان و همراهی مردم نیاز دارد. تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از خانواده و فرزندآوری و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای تشکیل خانواده از جمله اقداماتی بود که او بر آن‌ها تأکید کرد.

امام جمعه موقت شهرری در بخش دیگری از سخنانش، هفته بسیج را تبریک گفت و با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره این نهاد، بر ضرورت گسترش فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه تأکید کرد و گفت ملت ایران خود را همراه و پشتیبان انقلاب می‌داند و در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.