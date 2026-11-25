گروه استان‌ها - مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به عضویت در یک مجموعه خاص نیست، گفت: هر ایرانی که برای دفاع از کشور، حفظ ارزش‌های انقلاب و سربلندی ایران تلاش می‌کند، از روحیه و تفکر بسیجی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، سردار «اسماعیل فرجی» مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در رزمایش جان‌فدای بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت بسیج اظهار کرد: بسیج از یادگارهای ارزشمند امام راحل برای مقابله با استکبار جهانی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است و امروز این تفکر در بخش‌های مختلف جامعه گسترش یافته است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر ایرانی یک بسیجی است، افزود: بسیج صرفاً یک تشکیلات سازمانی نیست و هر فردی با هر سلیقه، گرایش، ظاهر و شغلی که برای دفاع از کشور، نظام و انقلاب تلاش کند، در مسیر تفکر بسیجی قرار دارد.

مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دشمن‌شناسی، ولایت‌مداری، استکبارستیزی، ایثار و مقابله با ظلم را از شاخصه‌های اصلی این تفکر برشمرد و تصریح کرد: بسیج چتری فراگیر برای همه افرادی است که به سربلندی ایران اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اعتقاد دارند.

فرجی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان با حمایت گسترده از رژیم بعث عراق و استفاده از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی را از میان بردارند، اما وحدت، ایمان و حضور مردم در صحنه موجب ناکامی این نقشه‌ها شد.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در درگیری‌های اخیر اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی، هدایت فرماندهان و پشتیبانی ملت توانستند در برابر دشمنانی که خود را قدرت برتر جهان می‌دانستند، ایستادگی کنند و مانع تحقق اهداف آنان شوند.

مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید، نقش نیروهای مسلح و حمایت مردمی را در حفظ امنیت و اقتدار کشور تعیین‌کننده دانست.

فرجی با بیان اینکه دشمن در کنار فشارهای نظامی، تحریم اقتصادی و ایجاد اختلاف میان مردم را نیز دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: هدف دشمن تضعیف ایران از طریق ضربه زدن به وحدت ملی و انسجام اجتماعی است، اما حضور مردم در مقاطع حساس و حمایت آنان از کشور، توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده است.

وی با اشاره به حضور مردم در روزهای دشوار و زیر حملات دشمن افزود: ملت ایران با حضور در اجتماعات و راهپیمایی‌ها نشان دادند که در دفاع از کشور، نظام و تمامیت ارضی عقب‌نشینی نمی‌کنند و همچنان در صحنه حضور دارند.

این مسئول تأکید کرد: حمایت و همراهی مردم، پشتوانه اصلی اقتدار نیروهای مسلح است و تقویت همبستگی ملی می‌تواند توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور را افزایش دهد.

فرجی در پایان، خدمت‌رسانی به مردم و تلاش برای اعتلای ایران را از مهم‌ترین جلوه‌های تفکر بسیجی دانست و گفت: هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی که برای خدمت به مردم، حفظ نظام و سربلندی کشور تلاش می‌کند، در مسیر بسیج و تفکر بسیجی گام برمی‌دارد.

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