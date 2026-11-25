بسیج فراتر از یک سازمان است؛ هر ایرانی مدافع کشور، بسیجی است
گروه استانها - مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به عضویت در یک مجموعه خاص نیست، گفت: هر ایرانی که برای دفاع از کشور، حفظ ارزشهای انقلاب و سربلندی ایران تلاش میکند، از روحیه و تفکر بسیجی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، سردار «اسماعیل فرجی» مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در رزمایش جانفدای بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت بسیج اظهار کرد: بسیج از یادگارهای ارزشمند امام راحل برای مقابله با استکبار جهانی و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است و امروز این تفکر در بخشهای مختلف جامعه گسترش یافته است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر ایرانی یک بسیجی است، افزود: بسیج صرفاً یک تشکیلات سازمانی نیست و هر فردی با هر سلیقه، گرایش، ظاهر و شغلی که برای دفاع از کشور، نظام و انقلاب تلاش کند، در مسیر تفکر بسیجی قرار دارد.
مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دشمنشناسی، ولایتمداری، استکبارستیزی، ایثار و مقابله با ظلم را از شاخصههای اصلی این تفکر برشمرد و تصریح کرد: بسیج چتری فراگیر برای همه افرادی است که به سربلندی ایران اسلامی و پاسداری از ارزشهای انقلاب اعتقاد دارند.
فرجی با اشاره به توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان با حمایت گسترده از رژیم بعث عراق و استفاده از ظرفیتهای نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی را از میان بردارند، اما وحدت، ایمان و حضور مردم در صحنه موجب ناکامی این نقشهها شد.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در درگیریهای اخیر اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی، هدایت فرماندهان و پشتیبانی ملت توانستند در برابر دشمنانی که خود را قدرت برتر جهان میدانستند، ایستادگی کنند و مانع تحقق اهداف آنان شوند.
مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید، نقش نیروهای مسلح و حمایت مردمی را در حفظ امنیت و اقتدار کشور تعیینکننده دانست.
فرجی با بیان اینکه دشمن در کنار فشارهای نظامی، تحریم اقتصادی و ایجاد اختلاف میان مردم را نیز دنبال میکند، خاطرنشان کرد: هدف دشمن تضعیف ایران از طریق ضربه زدن به وحدت ملی و انسجام اجتماعی است، اما حضور مردم در مقاطع حساس و حمایت آنان از کشور، توطئههای دشمنان را با شکست مواجه کرده است.
وی با اشاره به حضور مردم در روزهای دشوار و زیر حملات دشمن افزود: ملت ایران با حضور در اجتماعات و راهپیماییها نشان دادند که در دفاع از کشور، نظام و تمامیت ارضی عقبنشینی نمیکنند و همچنان در صحنه حضور دارند.
این مسئول تأکید کرد: حمایت و همراهی مردم، پشتوانه اصلی اقتدار نیروهای مسلح است و تقویت همبستگی ملی میتواند توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور را افزایش دهد.
فرجی در پایان، خدمترسانی به مردم و تلاش برای اعتلای ایران را از مهمترین جلوههای تفکر بسیجی دانست و گفت: هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی که برای خدمت به مردم، حفظ نظام و سربلندی کشور تلاش میکند، در مسیر بسیج و تفکر بسیجی گام برمیدارد.
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