رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۱۱ نفر طی دو روز اخیر خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رقبه پناهی گفت: تا ظهر امروز جمعه ۶ آذرماه، شمار افراد مسموم‌شده بر اثر مصرف مشروبات الکلی در کهگیلویه و بویراحمد طی دو روز اخیر به ۱۱ نفر رسیده است.

پناهی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی افزود: اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث و حفاظت از سلامت شهروندان دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین با هشدار درباره پیامدهای مصرف نوشیدنی‌های الکلی، تأکید کرد: مصرف این مواد می‌تواند سلامت و جان افراد را به خطر بیندازد و لازم است شهروندان نسبت به عواقب آن هوشیار باشند.

منبع: ایسنا



