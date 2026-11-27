گروه استان‌ها - ائمه جمعه شهرستان‌های کردستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با انتقاد از فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و اجاره‌بهای مسکن، خواستار توجه جدی مسئولان به معیشت مردم شدند؛ در کنار این مطالبات، موضوعاتی همچون نظارت بر بازار، رعایت حقوق مردم، اخلاق در فضای مجازی، خدمت به محرومان و حفظ وحدت اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، به‌ویژه گرانی کالاهای اساسی، افزایش اجاره‌بهای مسکن و ضرورت نظارت بر بازار، از مهم‌ترین محورهای خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرستان‌های مختلف استان کردستان بود.

ائمه جمعه سنندج، سقز، کامیاران و دهگلان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها، خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش مشکلات معیشتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شدند.

گرانی و کوچک‌شدن سفره مردم؛ مطالبه مشترک ائمه جمعه

ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، با انتقاد از افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت بر بازار، خواستار ورود جدی دولت و مسئولان برای کنترل قیمت‌ها شد و گفت: بالا بودن قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل قابل قبول نیست و باید از ظرفیت‌های اقتصادی، معادن و مرزهای استان برای بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود.

ماموستا محمود ابن‌الخیاط، امام جمعه سقز نیز با تأکید بر اینکه نماز جمعه باید بازتاب‌دهنده مسائل و دغدغه‌های روز جامعه باشد، نسبت به کوچک‌شدن سفره خانوارها هشدار داد و گفت: امروز مشکلات معیشتی به حدی رسیده که برخی خانواده‌ها در تأمین غذای روزانه خود نیز با دشواری مواجه هستند.

در کامیاران نیز ماموستا شاهو معاذی، امام جمعه موقت این شهرستان، با انتقاد از افزایش اجاره‌بهای مسکن، وضعیت مستأجران را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار توجه بیشتر صاحبان ثروت به نیازمندان و حمایت از اقشار محروم شد.

ماموستا عبدالسلام محمدی، امام جمعه دهگلان نیز با انتقاد از افزایش قیمت سوخت، نان و حامل‌های انرژی، تأکید کرد که توسعه واقعی نباید به قیمت افزایش فشار اقتصادی بر مردم تمام شود و اشتغال جوانان، رونق تولید، عدالت و بهبود معیشت باید در کنار عمران و آبادانی مورد توجه قرار گیرد.

انصاف و اخلاق؛ از بازار تا فضای مجازی

در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، موضوع رعایت حقوق مردم و مسئولیت‌های اخلاقی در جامعه مورد توجه قرار گرفت.

ماموستا جلال مرادی، امام جمعه دیواندره، انصاف را از معیارهای مهم ایمان و سلامت روابط اجتماعی دانست و با اشاره به مصادیقی همچون کم‌فروشی، گران‌فروشی، کم‌کاری و تضییع حقوق مردم، بر ضرورت پرهیز از منفعت‌طلبی و رعایت عدالت در مناسبات اجتماعی تأکید کرد.

ماموستا شریف ساعدی، امام جمعه مسجد جامع قبای بهاران مریوان نیز نسبت به گسترش شایعه‌پراکنی، غیبت و تخریب شخصیت افراد در فضای مجازی هشدار داد و بازنشر اخبار تأییدنشده و هتک حرمت دیگران را از مصادیق تضییع حق‌الناس عنوان کرد.

تأکید بر خدمت به مردم، وحدت و مسئولیت اجتماعی

ماموستا سیدعبدالقادر حسینی، امام جمعه سروآباد، با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و خدمت به مردم، پرهیز از دروغ و تهمت و دفاع از عزت ملت‌ها را از وظایف مهم جامعه دانست.

ماموستا عزیز امیری، امام جمعه اهل سنت قروه نیز با تفسیر آیه ۷۷ سوره قصص، چهار اصل آخرت‌محوری، بهره‌مندی مشروع از دنیا، احسان به دیگران و پرهیز از فساد را از پایه‌های زندگی سعادتمند برشمرد و ثروت، سلامتی، جوانی و موقعیت اجتماعی را امانت‌هایی الهی برای خدمت به جامعه دانست.

در بانه نیز ماموستا جمال کریمی، امام جمعه این شهرستان، با تشریح جایگاه زن در آموزه‌های اسلامی، بر کرامت و نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود، گزارشی از عملکرد دفتر امام جمعه در رسیدگی به درخواست‌های مردمی ارائه داد.

به گفته وی، از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ تاکنون ۲۰۲ نامه مردمی در دفتر امام جمعه بانه ثبت و پیگیری شده است.

مجموع مواضع مطرح‌شده در خطبه‌های این هفته نشان می‌دهد که مسائل معیشتی، گرانی، مسکن و ضرورت رعایت حقوق مردم همچنان از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در تریبون‌های نماز جمعه کردستان است؛ مطالباتی که تحقق آنها نیازمند پیگیری عملی و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است.