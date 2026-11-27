گروه استان‌ها - همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، جمعی از مسئولان و اهالی روستای نشور سفلی کامیاران برگزار شد؛ برنامه‌ای با هدف ترویج ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همدلی میان خانواده‌ها.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، همایش پیاده‌روی خانوادگی صبح امروز جمعه ششم آذرماه، همزمان با برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج، در روستای نشور سفلی از توابع شهرستان کامیاران برگزار شد.

این برنامه با همکاری اداره ورزش و جوانان، سپاه بیت‌المقدس، فرمانداری کامیاران و بخشداری موچش و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اهالی روستا برگزار شد.

«فرزاد خاکی» مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، رئیس اداره ورزش و جوانان کامیاران، فرمانده سپاه بیت‌المقدس شهرستان، رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان، بخشدار موچش و جمعی از مسئولان در این همایش حضور داشتند.

ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همدلی و گرامیداشت هفته بسیج از اهداف برگزاری این برنامه بود.

در پایان این همایش، مسئولان حاضر با سخنرانی درباره فرهنگ بسیجی، ایثارگری و خدمت به مردم به تبیین این مفاهیم پرداختند و شرکت‌کنندگان نیز با صبحانه و غذای گرم پذیرایی شدند.

همچنین به قید قرعه، جوایز نقدی و غیرنقدی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.