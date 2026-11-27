رقابت بیش از ۳۰۰ کشتیگیر کردستانی برای پوشیدن دوبنده تیم منتخب استان
گروه استانها - مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کردستان با حضور بیش از ۳۰۰ کشتیگیر از شهرستانهای مختلف استان در سالن آزادی سنندج آغاز شد؛ رقابتهایی که با هدف شناسایی نفرات برتر و انتخاب ترکیب تیم منتخب استان برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان استان کردستان با حضور بیش از ۳۰۰ کشتیگیر از شهرستانهای مختلف استان، در سالن آزادی شهر سنندج آغاز شد.
این رقابتها در رده سنی بزرگسالان و در اوزان مختلف دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برگزار میشود و شرکتکنندگان برای کسب عناوین برتر و راهیابی به ترکیب تیم منتخب کشتی استان، به مصاف یکدیگر رفتهاند.
در جریان برگزاری این مسابقات، «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، به همراه جمعی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت کشتی استان در سالن آزادی سنندج حضور یافت.
وی ضمن تماشای رقابت کشتیگیران، از نزدیک با عوامل اجرایی و ورزشکاران دیدار و گفتوگو کرد.
حضور بیش از ۳۰۰ کشتیگیر در این رقابتها، نشاندهنده گستردگی ظرفیت کشتی کردستان و رقابت ورزشکاران شهرستانهای مختلف برای حضور در ترکیب تیم منتخب استان است.
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