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ادعای جدید سنتکام از عملیات در خلیج عمان
سازمان تروریستی سنتکام مدعی شد که نیروهای آمریکایی روز گذشته یک کشتی را در آبهای خلیج عمان هدف قرار داده و از کار انداختهاند.
به گزارش تابناک؛ سازمان تروریستی سنتکام مدعی شد روز گذشته، نیروهای آمریکایی یک کشتی را در خلیج عمان از کار انداختهاند.
منبع: دانشجو
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