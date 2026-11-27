رونمایی روسیه از زیردریایی هستهای جدید
رئیسجمهور روسیه از زیردریایی هستهای جدید این کشور با نام «پرم» رونمایی کرد که برای اولین بار به سامانه موشکی فراصوت «زیرکون» مجهز شده است.
به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در مراسم برافراشتن پرچم بر فراز زیردریایی هستهای «پرم» شرکت کرد.
این زیردریایی از کلاس «یاسن-ام» به سامانه موشکی فراصوت «زیرکون» مجهز است و نخستین زیردریایی محسوب میشود که بهطور استاندارد به این موشکها مجهز شده است.
پوتین ضمن تبریک به ملوانان و مهندسان به مناسبت تحویل این زیردریایی به نیروی دریایی روسیه، بر توانمندیهای این کشور در زمینه ساخت زیردریاییهای هستهای تأکید کرد و گفت که روسیه یکی از معدود کشورهای جهان است که توانایی ساخت زیردریاییهای هستهای قدرتمند را دارد.
وی خاطرنشان کرد که زیردریاییهای کلاس «یاسن-ام» تمامی الزامات کنونی و آینده را برآورده میکنند و او اطمینان دارد که تمامی برنامههای مربوط به ایجاد ناوگانی قدرتمند، بهطور کامل و در موعد مقرر اجرا خواهند شد.
منبع: مهر
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