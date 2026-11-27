به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مراسم برافراشتن پرچم بر فراز زیردریایی هسته‌ای «پرم» شرکت کرد.

این زیردریایی از کلاس «یاسن-ام» به سامانه موشکی فراصوت «زیرکون» مجهز است و نخستین زیردریایی محسوب می‌شود که به‌طور استاندارد به این موشک‌ها مجهز شده است.

پوتین ضمن تبریک به ملوانان و مهندسان به مناسبت تحویل این زیردریایی به نیروی دریایی روسیه، بر توانمندی‌های این کشور در زمینه ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای تأکید کرد و گفت که روسیه یکی از معدود کشورهای جهان است که توانایی ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای قدرتمند را دارد.

وی خاطرنشان کرد که زیردریایی‌های کلاس «یاسن-ام» تمامی الزامات کنونی و آینده را برآورده می‌کنند و او اطمینان دارد که تمامی برنامه‌های مربوط به ایجاد ناوگانی قدرتمند، به‌طور کامل و در موعد مقرر اجرا خواهند شد.

منبع: مهر



