مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد «رضا امیرخانی» جمعه ۶ آذر ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و دوستداران او در قطعه ۵۱ بهشت زهرا(س) برگزار شد.