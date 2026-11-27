صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 117بازدید پ کد خبر: 4204658 ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ ۲۰:۳۸ عکس: تشییع و خاکسپاری زندهیاد «رضا امیرخانی» مراسم تشییع و خاکسپاری زندهیاد «رضا امیرخانی» جمعه ۶ آذر ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و دوستداران او در قطعه ۵۱ بهشت زهرا(س) برگزار شد. دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاعکسرضا امیرخانیعکس تشییعتشییع و خاکسپاری مطالب مرتبطاشکهای حاتمی کیا در تشییع رضا امیرخانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۶برنامه تشییع پیکر رضا امیرخانی اعلام شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳اظهارنظر سخنگوی دولت درباره زنده یاد رضا امیرخانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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