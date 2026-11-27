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پیام تند پزشکیان درباره آنچه در میناب گذشت
رئیسجمهور با اشاره به جانباختن ۱۶۸ کودک در میناب، دولت تروریست آمریکا و رژیم صهیونیست را مسئول این کشتار دانست و تأکید کرد که این جنایت، ریاکاری مدعیان دفاع از حقوق بشر را آشکار کرده است.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ رنجی به اندازهی این نیست که یک پدر، کودکی را به خاک بسپارد که هنوز باید او را در آغوش خود داشته باشد. دولت ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئولیت جان باختن ۱۶۸ کودک در میناب را بر عهده دارند. ما هرگز این واقعه را فراموش نخواهیم کرد. این جنایت، ریاکاری کسانی را که ادعا میکنند از حقوق بشر دفاع میکنند، آشکار میکند.»
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