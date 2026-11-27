پس از چندین روز جست‌وجو، پیکر علی درخشانی، کوه‌نورد اهل اسلامشهر که در ارتفاعات دماوند مفقود شده بود، پیدا شد.

به گزارش تابناک؛ پس از چندین روز جست‌وجو، پیکر علی درخشانی، کوه‌نورد اهل اسلامشهر که در ارتفاعات دماوند مفقود شده بود، پیدا شد.

طبق اعلام "نیما مالمیر" رئیس هیأت کوهنوردی شهرستان اسلامشهر و تیم نجات، پیکر علی درخشانی در ارتفاعات دماوند پیدا شد.

درخشانی شامگاه ۱۲ آبان‌ماه به همراه یک کوه‌نورد دیگر از جبهه شمالی قله دماوند صعود کرده بود و هنگام فرود از جبهه جنوبی، در ارتفاع حدود پنج هزار متری و محدوده بین سنگ مثلث و آبشار یخی، از همراه خود جدا شده و مفقود گردید.

پس از چند روز تلاش مستمر نیروهای امدادی و کوه‌نوردان برای یافتن این کوه‌نورد اسلامشهری، سرانجام عملیات جست‌وجو به نتیجه رسید و پیکر وی پیدا شد.

منبع: ایرنا



