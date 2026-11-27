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اندونزی عضویت در «پیمان مکه» را رد کرد
وزارت خارجه اندونزی اعلام کرد که جاکارتا به ائتلاف دفاعی سهجانبه عربستان، پاکستان و ترکیه نخواهد پیوست و بر سیاست خارجی مستقل و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات تأکید دارد.
به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه اندونزی اعلام کرد که جاکارتا به ائتلاف دفاعی سهجانبه عربستان، پاکستان و ترکیه نخواهد پیوست و بر سیاست خارجی مستقل و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات تأکید دارد.
فهد نبیل مولاشیلا، سخنگوی وزارت خارجه اندونزی، گزارشها درباره بررسی عضویت کشورش در این ائتلاف را رد کرد.
بنا بر این گزارش؛ به گفته او، اصول سیاست خارجی اندونزی مانع پیوستن این کشور به «ائتلاف مکه» یا هر ائتلاف نظامی دیگری میشود.
منبع: تسنیم
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