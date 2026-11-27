در پی افزایش خطر شیوع آنفلوآنزا و با هدف جلوگیری از گسترش زنجیره انتقال بیماری، فعالیت تمامی مدارس کردستان در روز شنبه هفتم آذرماه غیرحضوری اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان، تمامی مدارس استان روز شنبه هفتم آذرماه به‌منظور کنترل شیوع آنفلوآنزا و پیشگیری از انتقال بیماری، به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

بر اساس این تصمیم، تعطیلی تنها به مدارس محدود نمی‌شود و مؤسسات آموزش زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها نیز در این روز فعالیت نخواهند داشت.

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همچنین در راستای تسهیل شرایط خانواده‌ها، بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی می‌توانند در روزهای تعطیلی مدارس از امکان دورکاری استفاده کنند.

این تصمیم با هدف کاهش تردد و تماس‌های اجتماعی کودکان و قطع زنجیره انتقال آنفلوآنزا در استان اتخاذ شده است.

منبع: مهر



