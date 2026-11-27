فعالیت آموزشی کودکستان‌ها و مدارس در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری روز شنبه هفتم آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد، بر اساس تصمیم کمیته برنامه‌ریزی سلامت استان و در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، نحوه فعالیت مدارس استان در روز شنبه هفتم آذرماه اعلام شد.

براساس این اطلاعیه، فعالیت آموزشی کودکستان‌ها و همه مقاطع تحصیلی مدارس در شهرستان‌های کیار، فلارد، فرخ‌شهر و نواحی یک و ۲ شهرکرد روز شنبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار می‌شود.

همچنین مدارس سایر شهرستان‌ها، مناطق و منطقه آموزش و پرورش عشایر طبق روال عادی و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند داشت.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، از روز یکشنبه، هرگونه تصمیم‌گیری درباره غیرحضوری شدن کلاس یا مدارس، پس از ثبت آمار و تکمیل فرم‌های مربوطه از سوی مدیر مدرسه، دریافت گزارش مراکز سلامت، بررسی شرایط و طی مراحل قانونی با تأیید کمیته سلامت استان انجام خواهد شد.

براین اساس، اطلاع رسانی درباره تصمیم‌های احتمالی برای غیرحضوری شدن مدارس از طریق کانال اطلاع‌رسانی مدرسه انجام می‌شود.

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پیش از این نیز روز سوم آذرماه فعالیت آموزشی مدارس چهارمحال و بختیاری به‌دلیل شیوع بیماری‌های تنفسی به صورت غیرحضوری اعلام شده بود و با تصمیم جدید، شنبه هفتم آذرماه دومین روز غیرحضوری شدن مدارس استان در این دوره خواهد بود.

براساس اعلام مرکز بهداشت استان، میزان نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در چههرمحال و بختیاری در هفته منتهی به ۲۹ آبان‌ماه به ۳۴.۸ درصد رسید که بیش از سطح هشدار ۱۰ درصدی است و ۶۴ درصد موارد مثبت به گروه سنی ۲ تا ۱۵ سال اختصاص دارد.

منبع: ایرنا



