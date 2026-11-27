کاخ اردشیر بابکان، معروف به آتشکده فیروزآباد، یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تاریخی دوران ساسانی و از جاذبه‌های ارزشمند گردشگری استان فارس است که در نزدیکی شهر فیروزآباد قرار دارد. این بنای تاریخی با قدمتی نزدیک به ۱۸۰۰ سال، به فرمان اردشیر بابکان، بنیان‌گذار شاهنشاهی ساسانی، ساخته شده و با گنبدهای عظیم، ایوان‌های بلند و معماری شگفت‌انگیز خود، جلوه‌ای از هنر، مهندسی و عظمت ایران باستان را به نمایش می‌گذارد. کاخ اردشیر که در کنار چشمه‌ای طبیعی و در میان چشم‌اندازهای زیبای منطقه قرار گرفته، از نخستین نمونه‌های برجسته معماری گنبدی دوره ساسانی به شمار می‌رود و امروزه به‌عنوان بخشی از مجموعه «چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس» در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این اثر تاریخی، با وجود گذشت قرن‌ها، همچنان یکی از مقاصد دیدنی گردشگری تاریخی و فرهنگی جنوب ایران محسوب می‌شود و هر ساله علاقه‌مندان به تاریخ، معماری و میراث کهن ایرانی را به سوی خود جذب می‌کند.