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ترامپ: ملانیا باید مسئول مذاکرات باشد!
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهارنظری جالب درباره همسرش ملانیا گفت که او باید بهجای وی مسئولیت مذاکره برای کشور را بر عهده بگیرد.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهارنظری درباره همسرش ملانیا ترامپ گفت که او باید بهجای وی مسئولیت مذاکره برای کشور را بر عهده بگیرد.
ترامپ با اشاره به تواناییهای همسرش در مذاکره، اظهار کرد که ملانیا میتواند بهجای او مسئولیت مذاکره برای آمریکا را بر عهده داشته باشد.
منبع: همشهری
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