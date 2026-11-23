دونالد ترامپ در جدیدترین لفاظی خود ادعا کرد که دو چیز را درباره انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر پیش‌بینی کرده بود؛ اول اینکه اگر دموکرات‌ها پیروز شوند، بازار سهام با افت شدیدی مواجه خواهد شد، که در واقع همین اتفاق هم افتاد و دوم اینکه ایران حملات خود را تشدید خواهد کرد، که این اتفاق هم افتاد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که بازارهای مالی پس از پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای که در ۳ نوامبر برگزار شد، بیش از ۶ تریلیون دلار ضرر کردند.

ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشال مدعی شد که بازارها پس از آنچه او «پیروزی تا حدودی عجیب» دموکرات‌ها در انتخابات توصیف کرد، کاهشی بیش از ۶ تریلیون دلار را تجربه کردند.

او بدون اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران که کشورش را درگیر کرده، گفت: شاخص نزدیک ۲۰ درصد کاهش یافت. ترامپ دموکرات‌ها را مسئول این کاهش دانست و سیاست‌های آنها را به جلوگیری از رشد اقتصادی متهم کرد.

ترامپ هشدار داد که اگر دموکرات‌ها به سرعت رویکرد خود را تغییر ندهند، وضعیت می‌تواند بدتر شود، در عین حال از آمریکایی‌ها خواست نگران نباشند.

او به رغم وضعیت بد اقتصادی و هزینه‌های بالای سوخت و کالاها در آمریکا مدعی شد که ایالات متحده شاهد تحولات مثبتی است و قدرت خود را باز خواهد یافت.

طبق نتایج انتخابات ۳ نوامبر، دموکرات‌ها اکثریت را در هر دو مجلس کنگره ایالات متحده به دست آوردند و قرار است کنگره جدید دوره خود را در ژانویه ۲۰۲۷ آغاز کند.

اظهارات ترامپ در زمانی مطرح می‌شود که بازارهای ایالات متحده با نوسانات مربوط به ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری و افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی و همچنین نگرانی‌ها در مورد نرخ بهره و رشد اقتصادی مواجه هستند.

ترامپ در ادامه اظهارات متوهمانه خود علیه ایران گفت: ایران در هفته گذشته تعداد بیشتری پهپاد و موشک را نسبت به هر زمان دیگری در بیش از یک سال گذشته پرتاب کرد.

وی با طرح این ادعا که رهبران ایران دموکرات‌ها را «ضعیف، ناکارآمد و مخرب برای کشور» می‌دانند، ادعا کرد اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در پلتفرم اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد که سومالیایی‌ها «کنترل کامل» مینه‌سوتا را به دست گرفته‌اند و ادعا کرد که تقریباً ۹۵ درصد از آنها با نوعی رفاه در این ایالت زندگی می‌کنند.

او گفت: «باورنکردنی است که سومالیایی‌ها کنترل کامل مینه‌سوتا را که زمانی ایالت بزرگی بود، به دست گرفته‌اند. آنها کاملاً مالک آن هستند.»

این اظهارات در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بارها به مهاجران آفریقایی‌تبار حمله کرده است. او نسبت به جامعه بزرگ سومالیایی‌ها در مینه‌سوتا و همچنین موضع خصمانه‌ای نسبت به نماینده دموکرات، ایلهان عمر، یک مهاجر سومالیایی که نماینده حوزه انتخابیه پنجم کنگره مینه‌سوتا است، اتخاذ کرده است.

منبع: ایسنا



