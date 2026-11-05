این سقوط در حالی رخ داد که در ۱۶ مارس ۲۰۲۰، هم‌زمان با بحران کرونا، ارزش شرکت‌های شاخص S&P ۵۰۰ در یک روز حدود ۲.۶۹ تریلیون دلار کاهش یافته بود؛ یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های تاریخی وال‌استریت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، زیان ارزش بازار سهام آمریکا در جریان معاملات امروز پس از رسیدن به حدود ۳ تریلیون دلار، با بازگشت نسبی قیمت‌ها به حدود ۲.۵ تریلیون دلار کاهش یافت.

سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی در کانون فشار فروش قرار گرفتند و شاخص نزدک نیز با افت شدید مواجه شد. نگرانی سرمایه‌گذاران درباره هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های این حوزه، از عوامل اصلی ریزش بازار عنوان شده است. با وجود عبور برآورد زیان لحظه‌ای از رقم ۲.۶۹ تریلیون دلاری دوران کرونا، ثبت رکورد تاریخی جدید به آمار نهایی پایان معاملات و یکسان بودن دامنه محاسبه ارزش بازار بستگی دارد.

منبع: فارس

به گزارش تابناک؛ بازار سهام آمریکا در معاملات پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ با موج سنگین فروش مواجه شد؛ به‌طوری‌که برآوردها نشان می‌دهد ارزش بازار سهام این کشور در مقطعی از معاملات حدود ۳ تریلیون دلار کاهش یافت.