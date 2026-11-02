به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ معاملات بورس در سومین روز هفته، روند پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ روزی که با فشار فروشِ ابتدایی و افت شاخص کل شروع شد، اما در ادامه با چرخش تقاضا تا حد زیادی تعدیل شد.

شاخص کل منفی شد؛ شاخص کل هم‌وزن مثبت

در پایان معاملات امروز، شاخص کل با کاهش ۵ هزار و ۲۲۸ واحدی در سطح ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار واحد ایستاد تا بازدهی منفیِ محدودی معادل منفی ۰.۰۷ درصد ثبت شود. شاخص قیمت وزنی-ارزش نیز افتی ۸۶۲ واحدی را تجربه کرد.

با این حال، تصویرِ هم‌وزن‌ها متفاوت بود؛ شاخص کل هم‌وزن با ثبت رشد ۹ هزار و ۶۳۴ واحدی، بازدهی مثبت ۰.۴۴ درصدی را به نام خود زد تا نشان دهد بخش بزرگی از نماد‌های کوچک و متوسط بازار روزِ سبزی را سپری کرده‌اند.

ارزش کل بورس تهران چند همت شد؟

آمار دادوستد‌ها گویای فعالیت چشمگیر فعالان بازار است؛ ثبت بیش از ۹۴۶ هزار معامله به ارزش افزون بر ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، ارزش کل بازار سرمایه را به بیش از ۲۶ هزار و ۶۰۰ همت رساند. با این وجود، ارزش دلاری بازار تحت تأثیر متغیر‌های ارزی با کاهشی دیگر به سطح ۹۷.۸ میلیارد دلار عقب‌نشینی کرد.

بیش از نیمی از نمادها مثبت شدند

بررسی تابلوی معاملات نشان می‌دهد که ۶۱ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت و ۳۹ درصد در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. ارزش سفارش‌های خرید با ثبت ۵.۵ همت در برابر ۳.۶ همت سفارش‌های فروش، فزونی سمت تقاضا را گواهی می‌داد.

با وجود این، خروج ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از معاملات خرد هرچند با شیبی کمتر از روز‌های گذشته و هم‌زمان ورود ۵۴۸ میلیارد تومان پول به صندوق‌های درآمد ثابت، حکایت از احتیاط مشهود معامله‌گران دارد.

در حوزه اثرگذاری بر نماگرها، نماد‌های «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «شبندر»، «تابان» و «شستا» بیشترین بارِ منفی را روی شاخص کل ایجاد کردند. از منظر جریان پول، گروه‌های فرآورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، دارویی و بانکی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند که در این میان نماد‌های «شبندر»، «شبریز»، «فزر» و «تاصیکو» پیشتاز بودند.

در نقطه مقابل، پناهگاه‌های امنِ بازار یعنی صندوق‌های درآمد ثابت، طلا، به‌همراه گروه‌های حمل‌ونقل و سیمان، بیشترین جذب نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند.



